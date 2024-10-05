Al Arabiya: Новый лидер «Хезболлы» Хашем Сафиеддин погиб от израильской ракеты

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Глава исполнительного совета ливанского шиитского движения «Хезболла» Хашем Сафиеддин не выходит на связь с пятницы, когда район, где он находился, подвергся ракетному удару со стороны Израиля. Не исключено, что он погиб.
Арабоязычный новостной канал Al Arabiya однозначно утверждает, что кандидата на пост нового генсека движения нет в живых. Продолжающиеся израильские ракетные атаки не позволяют спасателям провести поиски в том месте, где мог находится Сафиеддин. Человек, который, как ожидается, может стать преемником Хасана Насраллы, недоступен с момента ракетного удара в пятницу.
С начала активных боевых столкновений с представителями ливанского движения «Хезболла» Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила уже 11 ключевых командиров сопротивления, включая генерального секретаря Хасана Насруллу. Эти потери официально признаны руководством движения.
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Александр Бойцов