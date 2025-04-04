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«Царит паранойя»: зачем жители Аляски учат русский язык

The Economist: жители Крузенштерна учат русский на случай захвата Россией
Фото: istockphoto/Martina Birnbaum

Фото: istockphoto/Martina Birnbaum

На острове Крузенштерн американского штата Аляска «царит паранойя», ведь часть населения учит русский язык на случай «захвата» Россией. Об этом пишет издание The Economist, ссылаясь на журналиста, побывавшего на месте.
Уточняется, что некоторые люди подозрительно относятся к общению на русском языке. Вместе с тем у местных островитян есть родные в России, с которыми они общаются в соцсетях.

«Некоторые жители острова... учат русский язык на случай, если когда-либо Россия попытается его взять», — сказано в материале.
Авторы не приводят оснований для своих предположений. При этом российская сторона не раз говорила, что не представляет ни для кого угрозы, а вот блок НАТО значительно активизировался у границ РФ.

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Аналитик раскрыл, как отразится на валютах введенные Трампом пошлины
Аналитик Антонов: пошлины Трампа не повлияют напрямую на курс валют в РФ
04 апреля 2025, 16:16

Фото: istockphoto/Rawf8

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины не повлияют напрямую на курс валют в России, так как рубль зависит не от котировок на биржах, а от решений ЦБ. При этом для глобальных рынков он оценил решение американского лидера как способное создать дополнительную турбулентность.
«Прямое влияние на курсы валют в обменниках будет ограниченным: из-за санкций против Мосбиржи рубль сейчас зависит не от биржевых котировок, а от решений ЦБ, внебиржевых сделок экспортеров и импортеров. <…> Рубль демонстрирует устойчивость к внешним шокам. Рубль остается стабильным — около 86 рублей за доллар», — пояснил аналитик в беседе с RT.
Тем временем канадский премьер Марк Карни объявил об ответных мерах Оттавы на пошлины Трампа и ввел 25-процентные тарифы на американские машины, сообщают argumenti.ru. По его словам, канадские пошлины коснутся всех автомобилей, которые будут импортироваться из США, и будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не отменит решение.
«При этом он отметил, что данные пошлины не коснутся автомобилей и запчастей, на которые распространяется действие трехстороннего соглашения между США, Мексикой и Канадой», — передает издание.
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Появилась информация об очередном телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков: телефонного разговора Путина и Трампа в ближайшие дни не будет
04 апреля 2025, 15:13

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ближайшие дни телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет», — сказал Песков.

30 марта Трамп заявил, что планирует в ближайшую неделю провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев накануне прибыл в Вашингтон для встречи со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом. Ради этого Штаты специально приостановили санкции в отношении Дмитриева, чтобы тот смог попасть на территорию США.

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Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США в 34% с 10 апреля
04 апреля 2025, 14:16

Фото: istockphoto/Rawf8

Дополнительные пошлины в 34% ввел Китай на все товары из США, сообщили в Госсовете республики. Известно, что соответствующее постановление начнет действовать с 10 апреля.
«На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины», — сказано в публикации.

В минувшую среду, 2 апреля, американский президент Дональд Трамп объявил о дополнительных пошлинах на иностранный импорт. Повышенные ставки затронут практически каждую страну. Ставка на европейские товары составляет 20%, в остальных случаях тариф рассчитают исходя из дефицита США с каждой конкретной страной для достижения баланса.

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Торговые пошлины Трампа: кого они затронули, на какие товары распространяются и как это отразится на России
04 апреля 2025, 12:56

Дональд Трамп (фото: РИА Новости / Стрингер)

Торговые пошлины — важный инструмент регулирования международной торговли, который активно используется для защиты внутреннего рынка. 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп ​сообщил о том, что ​он собирается внести новые пошлины ​на товары, которые поставляются в страну. «Радио 1» ​расскажет, какие пошлины ввел Трамп ​и как ​это отразится ​на России.

Что такое торговые пошлины


Торговые пошлины — это налоги, взимаемые государством на импортируемые или экспортируемые товары. Они используются для защиты местных производителей, регулирования торговли и пополнения государственного бюджета. Пошлины могут быть фиксированными или процентными и влиять на цену товара, делая его более или менее конкурентоспособным на внутреннем рынке.

Какие пошлины ввел Трамп


2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин, назвав этот день «Днём освобождения». Базовая ставка пошлины на все импортируемые в США товары была установлена на уровне 10%.

Кроме того, для ряда стран были введены дополнительные пошлины:

  • Европейский Союз: 20%;
  • Китай: 34%;
  • Вьетнам: 46%;
  • Камбоджа: 49%;
  • Южная Корея: 25%;
  • Япония: 24%;
  • Тайвань: 32%;
  • Южноафриканская Республика: 30%;
  • Великобритания: 10%.

Пошлины не были введены для России, Белоруссии, Кубы, Северной Кореи, Ирана, Канады и Мексики.

Страны Европейского Союза будут обременены пошлинами в размере 20%. Пошлины на автомобили, поставляемые в США, составят 25%.

Фото: istockphoto / Ton Photograph

Товары, которые имеют критическое значение для производства и национальной безопасности, останутся вне действия этих тарифов. Средства, полученные от пошлин, Трамп пообещал направить на сокращение государственного долга.

Для отмены пошлин другие страны должны отменить свои собственные тарифы и убрать барьеры для товаров из США.

Кого затронули пошлины


В опубликованном Белым домом списке значатся 184 государства и территории, включая Европейский союз. Пошлины вводятся в том числе против 13 из 15 крупнейших стран — импортеров товаров в США, таких как Китай, Германия, Япония, Вьетнам и Южная Корея. Мексика и Канада, занимающие первые и третьи места по объему импорта, в список не попали. Новые тарифы коснутся даже необитаемых и малонаселенных островов.

Самые высокие пошлины, до 50%, введены в отношении Лесото и французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон. Товары из Израиля будут облагаться налогом в размере 17%, из стран ЕС — 20%, Казахстана — 27%, Молдавии — 31%, Сирии — 41%. Для Китая общий тариф составит 54% благодаря ранее введённым 20-процентным пошлинам.

Реакция Европы на американские пошлины


Европейские страны выразили серьёзную озабоченность в связи с введением новых пошлин.

«Новые таможенные решения США вызывают беспокойство. В торговой войне нет победителей. Страдают предприятия, потребители и экономический рост. ЕС готов реагировать и вести переговоры. Мы поддерживаем эти усилия», — высказался премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальных сетях отметила, что введённые пошлины нанесут ущерб как бизнесу, так и потребителям по всему миру. По её словам, Европа открыта к переговорам с США по этому вопросу, однако уже подготовила первый пакет ответных мер. Брюссель также заявил о готовности усилить эти меры, если диалог с Вашингтоном не приведёт к результату.

Фото: istockphoto / SurkovDimitri

По мнению главы комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге, ЕС находится в состоянии торговой войны с США.

«Дата возможных ответных мер известна — 14 апреля. Соответствующий правовой акт находится в разработке», — сказал Ланге.

Как пошлины повлияют на мировую экономику


Как сообщил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью «Ведомостям», новые тарифы затронут только те страны, которые либо вводили высокие пошлины на американские товары, либо имеют крупный торговый дефицит с США. По его словам, это касается лишь «грязных 15%» мировой экономики, для каждой из которых будет установлена индивидуальная ставка.

Эксперты предупреждают: торговые ограничения и ответные меры могут нанести ущерб мировой экономике, ускорить инфляцию и замедлить рост глобального ВВП. Ограничение торговли с ключевыми партнёрами — ЕС, Китаем, Канадой и Мексикой — способно подорвать устойчивость американской экономики и ослабить позиции доллара на международной арене.

Затронут ли пошлины Трампа экономику России


Экономисты отмечают: падение цен на нефть, вызванное введением пошлин, может ударить по доходам российского бюджета и затормозить рост экономики. Снижение нефтяных поступлений способно привести к сокращению социальных расходов и ослаблению рубля, что, в свою очередь, приведёт к удорожанию импорта и возможному росту цен на бензин.

Хотя торговые пошлины могут создать дополнительные трудности для России, США остаются значимым экономическим партнёром, а снижение мирового спроса может повлиять на экспорт РФ — особенно в сферах поставок металлов, удобрений и энергоресурсов.

Тем не менее, в условиях новых ограничений Россия может воспользоваться ситуацией, став альтернативным рынком сбыта для тех стран, на которые распространяются американские тарифы. При условии конкурентоспособности своих товаров и услуг, Россия имеет шанс укрепить позиции на освободившихся сегментах рынка.

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#экспорт
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#тариф
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#ввп
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Россия и США обсудили вопрос восстановления прямого авиасообщения
Дмитриев: РФ и США совместно работают над восстановлением прямого авиасообщения
04 апреля 2025, 06:58

Фото: iStock/Dushlik

Россия и США обсуждают возможность восстановления прямого авиасообщения. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.
По его словам, российское посольство и МИД активно работают над решением ряда ключевых вопросов двустороннего взаимодействия, включая возобновление авиаперелётов.

«Идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. Надеемся продвинуться в этом вопросе», — поделился Дмитриев с российскими журналистами в Вашингтоне.
Ранее спецпредставитель Путина уточнил, что понадобиться РФ и США для решения разногласий.

В ночь с 3 на 4 апреля также сообщалось, что западные компании, ранее покинувшие российский рынок, начали изучать возможность возвращения на телеканалы РФ. Они запрашивают актуальные условия размещения рекламы через Национальный рекламный альянс (НРА).

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