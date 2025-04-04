«Царит паранойя»: зачем жители Аляски учат русский язык

Фото: istockphoto/Martina Birnbaum
На острове Крузенштерн американского штата Аляска «царит паранойя», ведь часть населения учит русский язык на случай «захвата» Россией. Об этом пишет издание The Economist, ссылаясь на журналиста, побывавшего на месте.
Уточняется, что некоторые люди подозрительно относятся к общению на русском языке. Вместе с тем у местных островитян есть родные в России, с которыми они общаются в соцсетях.
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«Некоторые жители острова... учат русский язык на случай, если когда-либо Россия попытается его взять», — сказано в материале.Авторы не приводят оснований для своих предположений. При этом российская сторона не раз говорила, что не представляет ни для кого угрозы, а вот блок НАТО значительно активизировался у границ РФ.
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Никита Кротов