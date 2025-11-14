Царёв: показания Коломойского спровоцировали коррупционный скандал на Украине

14 ноября 2025, 17:53

Фото: iStock/Max Zolotukhin

За коррупционным скандалом на Украине стоит сидящий в СИЗО олигарх Игорь Коломойский*. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «Специально для RT» выразил политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.





По его словам, в последнее время Коломойского* часто возили на допросы НАБУ, откуда он возвращался в хорошем настроении. При этом он звонил знакомым и говорил им, что «Зеленскому скоро конец».





«Я хочу сказать, что показания Коломойского не просто легли в канву нынешнего расследования. Как раз Коломойский и (его бизнес-партнёр Геннадий — ред.) Боголюбов стоят за этим скандалом, они его модерируют и оплачивают», — приводит RT слова Царёва.

«Из-за коррупционного скандала есть те, кто сегодня поговаривает о замене Зеленского кем-нибудь более сговорчивым и менее дискредитированным фигурантом украинской фашистской верхушки. Несомненно, такой вариант нельзя полностью исключить, однако мне он представляется маловероятным», — сказал эксперт.