Царёв: показания Коломойского спровоцировали коррупционный скандал на Украине
За коррупционным скандалом на Украине стоит сидящий в СИЗО олигарх Игорь Коломойский*. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «Специально для RT» выразил политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.
По его словам, в последнее время Коломойского* часто возили на допросы НАБУ, откуда он возвращался в хорошем настроении. При этом он звонил знакомым и говорил им, что «Зеленскому скоро конец».
«Я хочу сказать, что показания Коломойского не просто легли в канву нынешнего расследования. Как раз Коломойский и (его бизнес-партнёр Геннадий — ред.) Боголюбов стоят за этим скандалом, они его модерируют и оплачивают», — приводит RT слова Царёва.
Он добавил, что Зеленский «положил глаз» на активы Коломойского и Боголюбова. Первого он посадил в тюрьму, чтобы завладеть его средствами, а второго приказал не выпускать из страны.
Тем временем политический обозреватель Марк Бернардини заявил Общественной Службе Новостей, что коррупционный скандал на Украине ослабит, но не обрушит позиции Зеленского в Европе.
«Из-за коррупционного скандала есть те, кто сегодня поговаривает о замене Зеленского кем-нибудь более сговорчивым и менее дискредитированным фигурантом украинской фашистской верхушки. Несомненно, такой вариант нельзя полностью исключить, однако мне он представляется маловероятным», — сказал эксперт.
По его словам, пока Зеленского заменить некем. Что касается Залужного, то он часто не считается с мнением западных кураторов, а значит, менее покладистый и непредсказуемый. Европейцам же нужен исключительный исполнитель, заключил Бернардини.