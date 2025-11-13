Орбан не станет поддерживать Киев после коррупционного скандала
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 ноября объявил, что отказывается от финансовой поддержки Украины, сославшись на коррупционный скандал и провокации со стороны Владимира Зеленского.
Орбан также призвал ЕС прекратить финансирование Киева, утверждая, что европейская помощь оседает «в карманах членов правительства Зеленского».
«Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена», — говорится в публикации премьера в X.
Ранее, 23 октября, СМИ сообщали, что приближённый к Зеленскому предприниматель Тимур Миндич владеет бизнесом в России.
По материалам расследования, бизнесмену, которого некоторые издания называли «кошельком» главы киевского режима, принадлежала половина компании, и за прошлый год это предприятие заплатило в российский бюджет около $500 тыс. налогов.