Подоляк заявил, что коррупцию на Украине создал Кремль

13 ноября 2025, 23:50

Подоляк обвинил Кремль в коррупции на Украине

Фото: istockphoto / yulenochekk

Кремль «создал» коррупционную систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния. С таким мнением выступил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.





Пока НАБУ проводит расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского, разгорается скандал. В Верховной Раде начался сбор подписей за отставку украинского правительства. Поводом для этого стали результаты антикоррупционного расследования, в котором упоминается бизнесмен Тимур Миндич, являющийся близким другом Зеленского и его финансовым помощником.



«Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Это логическое продолжение прошлого, когда Кремль десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния. Коррупция была одним из его основных инструментов, и остатки этого механизма существуют до сих пор», — заявил Подоляк.