Подоляк заявил, что коррупцию на Украине создал Кремль
Кремль «создал» коррупционную систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния. С таким мнением выступил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Пока НАБУ проводит расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского, разгорается скандал. В Верховной Раде начался сбор подписей за отставку украинского правительства. Поводом для этого стали результаты антикоррупционного расследования, в котором упоминается бизнесмен Тимур Миндич, являющийся близким другом Зеленского и его финансовым помощником.
«Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Это логическое продолжение прошлого, когда Кремль десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния. Коррупция была одним из его основных инструментов, и остатки этого механизма существуют до сих пор», — заявил Подоляк.10 ноября НАБУ и САП провели операцию «Мидас», в ходе которой выяснили, что украинские чиновники и бизнесмены вывели за границу более 100 миллионов долларов. В деле фигурируют восемь человек, среди которых министр юстиции Герман Галущенко, бывший вице-премьер Алексей Чернышов и сам Миндич. Следствие полагает, что они замешаны в откатах в «Энергоатоме». Предположительно, с каждой сделки по 15% уходило в офшоры. Один из участников даже пожаловался на трудности с переноской наличных в размере 1,6 миллиона долларов.
Пятерых подозреваемых уже задержали, а Миндич вместе с помощником успели покинуть страну и уехать в Израиль. Следователи утверждают, что он оказывал влияние на Галущенко и нынешнего министра обороны Умерова. В качестве доказательства НАБУ использует записи телефонных разговоров, на которых слышны голоса всех обвиняемых, включая самого Зеленского.