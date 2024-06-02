ЦБ Венгрии порекомендовал ОТР Bank сокращение деятельности в России

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По его словам, сегодня насчитывается более 35 000 жертв. Политики назвали это гуманитарной катастрофой.



"Я решил, что Чили поддержит дело, которое Южная Африка подала против Израиля в Международный суд. Я поручил Министерству иностранных дел подготовить отчет о наших переговорах." он сказал.



Ранее сообщалось, что на слушаниях в Международном суде ООН посол Нидерландов в ЮАР Вусимузи Мадонсела обвинил Израиль в политике апартеида в отношении палестинцев.



Международный суд проводит слушания по иску Южной Африки к Израилю, обвиняемому в геноциде в секторе Газа. Для дачи показаний были вызваны представители 52 стран мира. Израильское руководство отвергает обвинения и называет действия суда несправедливыми и предвзятыми.



Александр Климов