ЦБ Венгрии порекомендовал ОТР Bank сокращение деятельности в России

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Центральный банк Венгрии рекомендовал принять превентивные меры в отношении деятельности российской «дочки» ОТП Банка. Об этом говорится в сообщении национального регулятора.
Центральный банк Венгрии объявил, что венгерские банки должны сократить объем корпоративных кредитов и депозитов российских ОТП-банков.
Ранее, в начале мая, Национальное антикоррупционное агентство Украины включило ОТП Bank в международный список «спонсоров войны».
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Александр Климов