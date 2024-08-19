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Сенатор Сергей Цеков высказал мнение о том, что все обещания и намерения Польши сбивать ракеты России над Украиной не осуществляться.
«Глава МИД Польши Сикорский может рассматривать всё что угодно, это человек, который способен на различные неблагоразумные решения, но хорошо, что он не является главой польского государства. Я думаю, что не только Польша, но и другие страны НАТО такое решение не примут. Надеюсь, что благоразумие восторжествует», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Цеков.Тем временем на самом фронте у ВСУ наблюдается кризис, о чём активно пишут западные издания.
«ВСУ оказались в затруднительном положении на границе с Курской областью, столкнувшись с нехваткой войск и растянутой линией обороны. Украинским военным не удалось собрать достаточный резерв для ротации, что вынудило их укрепить фронт тем, что имелось под рукой. Ситуация становится всё более критичной для украинских войск», — приводит «Царьград» сообщение The Guardian.
Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что одну треть всего контингента, отправленного в Курскую область, потеряли боевики ВСУ.
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