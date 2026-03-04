Цены на газ на Украине выросли на 20% из-за конфликта на Ближнем Востоке
Цены на природный газ на Украине выросли на 20% за последние дни на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила украинская консалтинговая компания.
Как оказалось, стоимость газа на украинском рынке достигла 27 800 гривен за тысячу кубометров с учетом НДС (около 637 долларов). Аналитики отмечают, что цены на внутреннем рынке достигли максимума более чем за полгода.
При этом стоимость газа без учета НДС составляет около 536 долларов за тысячу кубометров. Рост цен эксперты связывают с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, которая влияет на энергетические рынки.
