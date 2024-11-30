ЦЕРН перестала сотрудничать с РФ и Белоруссией

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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с 30 ноября прервала своё сотрудничество с НИИ из РФ и Белорусcии, передал портал Swissinfo.
«Решение стран-участниц организации прекратить кооперацию с Минском и Москвой затронет, прежде всего, сотрудничество с российскими научными институтами. При этом отношения с российскими учеными, работающими по другим соглашениям с ЦЕРН, будут продолжены», — отметил портал.
В ЦЕРН обратили внимание, что отсутствие ученых из РФ будет ощутимо, но у ЦЕРН есть возможность компенсировать данную убыль. Российская Федерация никогда не была страной-участницей центра, она имела особый статус государства-наблюдателя, не вносила вклад в годовой бюджет Европейской организации по ядерным исследованиям и не имела право голоса, подчеркнули в сообщении. Количество ученых из Белоруссии традиционно здесь также было небольшим.
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Ольга Енгалычева