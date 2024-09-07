Цифровой реестр воинского учета предложили передать Министерству обороны РФ

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Единый цифровой военный реестр предлагается передать в ведение Министерства обороны, сообщает проект документа, опубликованный на Федеральном портале нормативных правовых актов.
Согласно опубликованному документу, изменения носят технический характер и будут внесены в нормативный документ для реализации реестра воинского учета. Документ изменяет процесс передачи военного реестра из Минцифры в Минобороны.
Причиной этого, как заявили в оборонном ведомстве, является необходимость создания учреждения, отвечающего за техническую часть развития реестра, под руководством его функционального заказчика – Министерства обороны.
При этом для граждан и военных комиссариатов ничего не меняется.
Ранее сообщалось, что весенний призыв 2024 года – последний «нецифровой призыв» в России.
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Причиной этого, как заявили в оборонном ведомстве, является необходимость создания учреждения, отвечающего за техническую часть развития реестра, под руководством его функционального заказчика – Министерства обороны.
При этом для граждан и военных комиссариатов ничего не меняется.
Ранее сообщалось, что весенний призыв 2024 года – последний «нецифровой призыв» в России.
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Александр Климов