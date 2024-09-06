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Песков раскрыл, когда Россия завершит СВО

Песков заявил, что РФ завершит СВО, когда добьется своих целей
06 сентября 2024, 08:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ВЭФ заявил, что Российская Федерация завершит СВО, когда добьется своих целей, а также обеспечит безопасность для будущих поколений. Об этом информирует ТАСС.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.

«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — сказал он.



По его словам, конкретных временных рамок нет. Однако отметил, что «мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ высказалась о спортсменах, которые спонсируют Киев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#киев
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
«Страна»: в Харькове прогремел взрыв
06 сентября 2024, 08:36

Фото: istock/Leonid Ikan

В пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги прозвучал взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
«Сообщают о взрыве в Харькове», — говорится в сообщении.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 07:59 в Харьковской и соседних Сумской, Полтавской и Черниговской областях звучит воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее сообщалось, что украинские войска возобновили насильственную эвакуацию жителей Купянского района Харьковской области, чтобы свободно мародёрствовать до прихода российских военных.

До этого стало известно, что украинские войска поджигают леса и поля в Харьковской области для замедления продвижения российских войск.

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#карты
#тревога
#воздушная тревога
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Жительница Курской области рассказала о трех державших оборону «ахматовцах»
06 сентября 2024, 07:57

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Жительница Большесолдатского района Зоя Андрианова рассказала о трёх бойцах спецназа «Ахмат», которые стойко защищали позиции, обеспечивая жителям приграничных сел возможность эвакуироваться в безопасные районы. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Зои, у неё есть подруга, которая живёт в Лебедевке, расположенной в трёх километрах от села Свердликово (Суджанский район), которое было захвачено боевиками Вооруженных сил Украины 6 августа.

Жительница отметила, что весь день не могла связаться с подругой, но 7 августа та приехала к ней с двумя небольшими пакетами вещей, так как больше взять не успела. Она сообщила ей, что им пришлось убегать, потому что по селу ездили люди и расстреливали мирных жителей.

Также подруга рассказала, что на границе находились три бойца спецназа «Ахмат», которые держали оборону. По её словам, пока люди оставались в селе, бойцы не позволили боевикам пройти.

«В моем доме на некоторое время поселилась подруга с родственниками, но потом стало совсем опасно. Сейчас они в пункте временного размещения», — добавила она и отметила, что сама отправилась к сыну в Курск.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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06 сентября 2024, 07:13

Фото: istock/Vladimir Zapletin

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, удар произошел в три часа ночи в населенном пункте Малехов, который расположен близ Львова.

«Был нанесен удар по складским помещениям возле железнодорожной станции Дубляны-Львовские. Местные жители сообщают, что «прилетело» в «УВК Украина» — контейнерный терминал», — пояснил Лебедев.

Он отметил, что на склады завозится техника и БК, которые прибывают из Польши. Помимо этого, подпольщик добавил, что иностранные наемники не пострадали в результате удара, потому что находились на территории близлежащих гостиниц.

По его словам, эти специалисты контролировали поступление грузов на склады и «распределение по военным базам».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Наемники ВСУ просятся домой: раскрыто, что с ними случилось под Курском
Наемники ВСУ в Курской области просят о замене из-за тяжелых боев
06 сентября 2024, 06:14

Фото: istock/breakermaximus

Наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области, начали массово просить о замене из-за истощения и потери боевого духа. Об этом сообщили источники в силовых структурах.
Как сообщил ТАСС, наемники все чаще стараются провести ротацию и смениться на украинские подразделения, которых сами называют «пушечным мясом», из-за того, что утратили первоначальный пыл и моральную стойкость после тяжелых боевых действий.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что участие американской частной военной компании Forward Observation Group в этих атаках на Курскую область является серьезным вызовом для России, на который страна обязательно ответит.

Ранее сообщалось, что командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на кореневском направлении в Курской области противник подвергается активному уничтожению.

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06 сентября 2024, 04:15

Фото: Минобороны РФ

США считают, что применение Украиной средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх отметила, что, по данным разведки США, 90 процентов самолетов, задействованных в специальной военной операции России на Украине, базируются на аэродромах, которые расположены в пределах 300 километров от подконтрольных украинской стороне территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сингх, таким образом, эти аэродромы находятся за пределами досягаемости дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее Министерство обороны США прокомментировало потерю Украиной одного из истребителей F-16, заявив, что киевские власти не обращались за помощью по этому вопросу. Кроме того, Сингх не ответила на вопрос о том, сколько всего истребителей F-16 сейчас находится в распоряжении Киева.

Напомним, командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на кореневском направлении в Курской области противник подвергается активному уничтожению.

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Алаудинов рассказал, как сейчас ситуация Курском направлении
Алаудинов: на Курском направлении противник «выжигается» ежедневно
06 сентября 2024, 02:45

Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на кореневском направлении в Курской области противник подвергается активному уничтожению.
По его словам, на этом участке российские силы выстроили мощную линию обороны, которая успешно справляется с атаками ВСУ.

«Направление кореневское. Хочу отметить, что ребята очень хорошо выстроили оборону. Противник выжигается, работа идет активно», — рассказал Алаудинов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также добавил, что на Курском направлении противник уничтожается ежедневно, а российские войска продолжают укреплять свои позиции.

Ранее сообщалось, что смена Владимиром Зеленским состава правительства не несет никакого смысла для Украины и происходит на фоне обрушения фронта под Красноармейском, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Дубинский: Зеленский меняет правительство на фоне обрушения фронта
06 сентября 2024, 02:23

Смена Владимиром Зеленским состава правительства не несет никакого смысла для Украины и происходит на фоне обрушения фронта под Красноармейском, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Обычно при смене правительства или министров руководствуются какой-то логикой. Изменением подходов <...> В эпопее по смене министров Зеленского этого нет», — выразил мнение политик.
Он предположил, что обновление кабинета министров направлено, прежде всего, на создание видимости перемен для внешних наблюдателей и укрепление позиций главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Все это происходит на фоне полного провала ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск), отметил политик.

Ранее сообщалось, что бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область обернётся «двойным поражением» для Киева и победой для России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Алаудинов: ВСУ ежедневно отправляют новые подразделения на курское направление
06 сентября 2024, 01:11

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежедневно перебрасывают новые подразделения на курское направление, несмотря на значительные потери. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.
По его словам, украинские войска продолжают направлять силы в этот регион, несмотря на сложности с удержанием позиций и высокие потери среди личного состава. Алаудинов отметил, что российские подразделения успешно отражают атаки и наносят значительный урон противнику.

Генерал-майор также подчеркнул, что обстановка на этом направлении остаётся напряжённой, однако российские войска продолжают укреплять свои позиции и пресекать любые попытки ВСУ прорваться через линию фронта.

Ранее сообщалось, что бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область обернётся «двойным поражением» для Киева и победой для России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, украинская армия не смогла достичь никаких стратегических целей в этом регионе.

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Тони Шаффер: атака ВСУ на Курскую область станет «двойной победой» России
06 сентября 2024, 00:56

Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область обернётся «двойным поражением» для Киева и победой для России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, украинская армия не смогла достичь никаких стратегических целей в этом регионе.

«В конечном итоге это будет двойной выигрыш для русских», — отметил Шаффер.
Эксперт подчеркнул, что российские войска смогут уничтожить украинские резервы, переброшенные в Курскую область, и ускорить продвижение в Донбассе.

Шаффер также указал, что ВСУ использовали западное передовое вооружение в атаке, но оно оказалось бесполезным и теперь уничтожается на поле боя.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский признал недостаточную подготовку новобранцев, подчеркнув необходимость скорейшей отправки военнослужащих на фронт.

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