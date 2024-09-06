Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ВЭФ заявил, что Российская Федерация завершит СВО, когда добьется своих целей, а также обеспечит безопасность для будущих поколений. Об этом информирует ТАСС.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.
По его словам, конкретных временных рамок нет. Однако отметил, что «мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ высказалась о спортсменах, которые спонсируют Киев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — сказал он.
По его словам, конкретных временных рамок нет. Однако отметил, что «мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ высказалась о спортсменах, которые спонсируют Киев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова