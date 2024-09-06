Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

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В пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги прозвучал взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
«Сообщают о взрыве в Харькове», — говорится в сообщении.
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 07:59 в Харьковской и соседних Сумской, Полтавской и Черниговской областях звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее сообщалось, что украинские войска возобновили насильственную эвакуацию жителей Купянского района Харьковской области, чтобы свободно мародёрствовать до прихода российских военных.
До этого стало известно, что украинские войска поджигают леса и поля в Харьковской области для замедления продвижения российских войск.
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