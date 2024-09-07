Фото: istock/Leonid Ikan
В Черниговской области Украины прогремели взрывы. Об инциденте сообщил украинский телеканал «Дом».
Другие подробности неизвестны. В Черниговской области объявлена воздушная тревога.
Ранее в части Херсонской области, контролируемой Киевом, взрыв повредил важные объекты инфраструктуры. Какие именно объекты были атакованы российскими подразделениями, не уточняется.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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Ранее в части Херсонской области, контролируемой Киевом, взрыв повредил важные объекты инфраструктуры. Какие именно объекты были атакованы российскими подразделениями, не уточняется.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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Александр Климов