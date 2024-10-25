ЦИК Молдавии утвердила результаты референдума о вступлении в Евросоюз

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Центризбирком Молдавии утвердила окончательные результаты референдума по вопросы евроинтеграции. Об этом сообщила председатель ЦИК Анджела Караман.
Отмечается, что явка на референдум, прошедший 20 октября, составила 50,72%. По итогам подсчёта голосов за вступление Молдавии в Евросоюз выступили 50,46% граждан страны, против – 49,54%. В бюллетене гражданам необходимо было положительно или отрицательно ответить на вопрос о том, поддерживают ли они внесение изменений в конституцию для дальнейшего вступления страны в ЕС.
Результаты референдума позволяют признать его состоявшимся, подчеркнула Караман. В общей сложности в голосовании приняли участие 1 488 874 человека, из которых поддержали евроинтеграцию 749 719 избирателей, высказались против 739 155.
Все касающиеся плебисцита материалы в ближайшее время будут переданы для утверждения результатов в Конституционный суд Молдавии, который вынесет решение в течение 10 дней.
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Результаты референдума позволяют признать его состоявшимся, подчеркнула Караман. В общей сложности в голосовании приняли участие 1 488 874 человека, из которых поддержали евроинтеграцию 749 719 избирателей, высказались против 739 155.
Все касающиеся плебисцита материалы в ближайшее время будут переданы для утверждения результатов в Конституционный суд Молдавии, который вынесет решение в течение 10 дней.
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Анастасия Чинкова