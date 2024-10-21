Санду: Большинство граждан Молдавии сказали «да» евроинтеграции страны

Фото: istockphoto/bizoo_n
Граждане Молдавии однозначно выразили свою волю. Большинство проголосовавших на референдуме своим выбором высказались за европейский путь развития республики.
Об этом заявила на брифинге в понедельник баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду. В рамках прошедшего накануне, 20 октября, вместе с президентскими выборами всенародного референдума необходимо было ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью вступления Молдавии в Евросоюз?».
По данным Центризбиркома страны, за евроинтеграцию высказались 50,29% молдаван. Против высказались 49,71% избирателей. Действующий президент поблагодарила сограждан, принявших участие в референдуме, «спасая путь к прогрессу». Санду также выразила удовлетворение тем, что большинство молдаван высказались за европейский путь.
Читайте также:
«Перенацелили во враждебный лагерь»: в ГД призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии
ЦИК Молдавии объявила о проведении второго тура выборов президента
В Молдавии число сторонников евроинтеграции превысило количество противников
Александр Бойцов