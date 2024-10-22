Оппозиция Молдавии намерена оспаривать итоги референдума о вступлении в ЕС

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Оппозиция Молдавии будет оспаривать итоги референдума о вступлении республики в Евросоюз. Об этом сообщил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в эфире телеканала «Соловьев Live».
По словам Шора, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от итогов второго тура выборов. Отмечается, что во второй тур голосования вышли действующий глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор республики Александр Стояногло.
Примечательно, что ранее Стояногло назвал прошедшие первый тур выборов и референдум позорным провалом президента и ее правящей Партии действия и солидарности. Напомним, по предварительным результатам ЦИК, Санду получила 42,45% голосов, Стояногло — 25,99%.
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Екатерина Коршунова