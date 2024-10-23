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В МИД РФ назвали провальными результаты голосования в Молдавии

Захарова: голосование в Молдавии провалилось, несмотря на фальсификации
23 октября 2024, 16:14
Фото: iStock/NatanaelGinting

Фото: iStock/NatanaelGinting

Результаты голосования на президентских выборах в Молдавии были сфальсифицированы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала полученные результаты провальными. По ее словам, наблюдатели открыто признают их.

Дипломат обратила внимание на то, что молдавская диаспора в России была лишена права голоса.



Напомним, в понедельник, 21 октября, Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что за внесение в конституцию страны курса на вступление в Европейский союз проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%.

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Лидеры стран БРИКС утвердили итоговую Казанскую декларацию саммита
23 октября 2024, 16:14

Фото: сайт Кремля

Лидеры стран-участниц БРИКС приняли итоговую Казанскую декларацию саммита, зафиксировав результаты как встречи на высшем уровне, так и всего председательства России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после заседания в расширенном составе. По его словам, декларацию распространят в ООН как совместный документ.
«Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой», — объявил Путин.
Он отметил, что Казанскую декларацию распространят в Организацию объединенных наций на совместный документ, в котором отражена позиция БРИКС по отношению к ситуации в мире, указаны перспективы развития объединения и подведены итоги председательства России.

Стоит отметить, что сам документ на данный момент пока не опубликован.

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Политолог Денисов раскрыл значение приезда Гуттериша на саммит БРИКС
Политолог Денисов назвал приезд Гуттериша на саммит БРИКС позитивным моментом
23 октября 2024, 15:53

Фото: iStock/chrisman

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что приезд генсека ООН Антониу Гуттериша на саммит БРИКС в Казань демонстрирует независимость организации, а также то, что она не намерена игнорировать роль БРИКС в мире.
«Это демонстрация того, что ООН не является стороной конфликта, а находится над конфликтом и готова предлагать свои добрые услуги для его урегулирования. Это позитивный момент», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Денисов.

Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов также прокомментировал значение саммита БРИКС на мирово арене.

«На саммите БРИКС, в котором принял участие и Генеральный секретарь ООН, Путин открыто намекнул, что мир больше, чем пять стран. Когда Путин сказал, что нас объединяют общие ценности и мировоззрение, он чётко имел в виду, что в БРИКС будут люди и страны, которые ближе друг к другу во многих аспектах и которые нацелены развивать стратегию добрососедских отношений», — пояснил в беседе с RT Караханов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что государства НАТО могут присоединиться к объединению БРИКС, никаких возражений по данному вопросу нет.

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Стало известно, на кого союзники Лондона променяли Британию
Politico: союзники Лондона предпочли саммит БРИКС встрече стран Содружества
23 октября 2024, 15:32

Фото: iStock/nevenmn

Некоторые союзники Великобритании предпочли саммит БРИКС встрече глав стран Содружества Наций. Об этом информирует издание Politico.
Согласно информации газеты, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса намерены в этом году пропустить саммит ради БРИКС. Примечательно, что БРИКС также посетил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Встреча лидеров правительств государств Содружества проходит в Самоа с 21 по 26 октября. В ней принимают участие король Великобритании Карл III и премьер-министр страны Кир Стармер. Уточняется, что данный посетят представители 55 государств.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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Папуашвили заявил о подготовке госпереворота в Грузии
23 октября 2024, 15:18

Фото: iStock/Denis Kabanov

В Грузии есть силы, которые собираются организовать государственный переворот после парламентских выборов. Такое заявление сделал спикер парламента Шалва Папуашвили.
«Все признаки указывают на то, что существует группа, которая готовится к перевороту», — заявил Папуашвили.

Он также отметил, что переворот планировался и ранее - после парламентских выборов в 2020 году. По словам спикера парламента Грузии, идет подготовка к тому, чтобы захватить власть в стране антидемократическим путем.

При этом к данному процессу привлечены местные наблюдательные организации, которые необходимы для составления фальшивых отчетов о выборах. Это позволит создать в Грузии «ложный повод для очередных беспорядков».

Выборы в парламент Грузии состоятся 26 октября.

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В Госдуме предложили экстрадировать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса в Россию
Спикер ГД Володин предложил экстрадировать экс-главу «Роснано» Чубайса в Россию
23 октября 2024, 14:49

Вячеслав Володин (Фото: сайт Кремля)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом информирует ТАСС.
Володин напомнил, что под руководством Чубайса прошла реформа российской энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, в то время как генерирующие мощности были приватизированы. По словам председателя Госдумы, заявления Чубайса о необходимости отдать электроэнергетику частникам, чтобы наращивать мощности, в итоге не привели ни к какому увеличению.

«А то только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», — отметил Володин.

Напомним, Анатолий Чубайс был главой «Роснано» с 2008 по 2020 годы.

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Путин предупредил об угрозе мирового кризиса из-за долгов и санкций
23 октября 2024, 14:31

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Односторонние санкции, растущая долговая нагрузка развитых стран и протекционизм могут привести к новому мировому кризису. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
По словам российского лидера, на сегодняшний день сохраняется значительный кризисный потенциал. Путин пояснил, что причина не только в возрастающей геополитической напряженности, а в возрастающей долговой нагрузке, недобросовестной конкуренции и иных явлениях.

В результате международная торговля и рынок иностранных инвестиций фрагментируются, а также сокращаются доходы людей и компаний, заключил президент.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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«Угощаешь тем, что мне есть нельзя»: Лукашенко поцеловал каравай на саммите БРИКС
Лукашенко поцеловал каравай по прибытии на саммит БРИКС в Казани
23 октября 2024, 13:59

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попробовал чак-чак и поцеловал каравай по прибытии на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает ТАСС. Белорусский лидер отшутился, что его угощают тем, что ему нельзя есть.
Лукашенко встретил в аэропорту глава республики Татарстан Рустам Минниханов, предлагая традиционные угощения — чак-чак и каравай.
«Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький», — пошутил Лукашенко.
Однако чак-чак президент Белоруссии все же попробовал, а каравай поцеловал.

Целование каравая — тоже традиция. При некоторых церемониях от него отламывают часть, а при других — просто целуют.

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что белорусский лидер примет участие в заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», обсудит с коллегами актуальную международную проблематику и укрепление взаимодействия в формате БРИКС. Также отмечалось, что у Лукашенко запланирована широкая программа международных контактов.

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Песков оценил возможность участия стран НАТО в БРИКС
Песков: страны НАТО могут участвовать в БРИКС, возражений нет
23 октября 2024, 13:58

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Государства Североатлантического альянса могут присоединиться к объединению БРИКС, никаких возражений по данному вопросу нет, сказал журналистам НТВ представитель Кремля Дмитрий Песков.
«С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет», — прокомментировал пресс-секретарь.
Так он ответил на вопрос, могут ли натовские страны, включая Турцию, участвовать в БРИКС.

Саммит БРИКС проходит в Казани до 24 октября. Это самое крупное мероприятие во внешней политике, которое когда-либо проходило на территории России.

Ранее сообщалось, что предложил президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС, и как это связано с итоговой декларацией.

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#саммит
#новости
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Симоньян объяснила пользу изучения китайского языка
23 октября 2024, 13:56

Фото: iStock/f.ield_of_vision

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что китайский язык сегодня изучать необходимо, поскольку в ближайшие годы именно КНР будет двигателем прогресса и наиболее сильной экономикой мира.
Об этом она заявила на приёме в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР.

«С этой точки зрения не учить китайский — как раз недальновидно, а учить китайский обязательно нужно», — сказала Симоньян.

До этого председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявлял, что Китай и Россия продолжают развивать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом он сказал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Си Цзиньпин отметил, что развитие отношений двух стран происходит успешно даже на фоне сложной ситуации в мире.

Ранее зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся выражал надежду на развитие военных связей с Россией на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Пекине.

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