В МИД РФ назвали провальными результаты голосования в Молдавии

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Результаты голосования на президентских выборах в Молдавии были сфальсифицированы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала полученные результаты провальными. По ее словам, наблюдатели открыто признают их.
Дипломат обратила внимание на то, что молдавская диаспора в России была лишена права голоса.
Напомним, в понедельник, 21 октября, Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что за внесение в конституцию страны курса на вступление в Европейский союз проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%.
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Дипломат обратила внимание на то, что молдавская диаспора в России была лишена права голоса.
Напомним, в понедельник, 21 октября, Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что за внесение в конституцию страны курса на вступление в Европейский союз проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%.
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Екатерина Коршунова