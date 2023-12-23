ЦИК не допустила самовыдвиженку Дунцову до выборов президента

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Центральная избирательная комиссия отказалась допускать журналистку Екатерину Дунцову до сбора подписей на выборах президента России.
Помимо этого, в ЦИК были недовольны качеством подписей. Некоторые члены инициативной группы вместо росписи поставили в окошке слово «да», а кто-то даже нарисовал кота в официальном документе. Это навело членов комиссии на мысль о том, что ошибки были заранее спланированы и совершены намеренно.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова