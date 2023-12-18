Кто пойдет против Путина: мать троих детей из Ржева стала самовыдвиженкой на выборы 2024

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В марте 2024 года состоятся выборы президента России. 16 декабря инициативная группа официально поддержала действующего главу страны Владимира Путина. Кроме того, два кандидата на выборы предложило Московское городское отделение КПРФ. 17 декабря также состоялось собрание, члены которого поддержали самовыдвиженку из Ржева Екатерину Дунцову. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о кандидатке, почему она решила баллотироваться, и кто будет участвовать в президентской кампании от КПРФ.
Екатерина Дунцова: кандидат в президенты России
Екатерина Дунцова родилась 24 апреля 1983 года в Красноярске. В возрасте 12 лет она вместе с семьей переехала во Ржев, где проживает на сегодняшний день. Дунцова окончила юридический факультет Тверского госуниверситета, еще через несколько лет стала выпускницей Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
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В политику женщину привела отмена прямых выборов в Ржеве. Дунцова создала инициативную группу, которая выступала против нововведения, однако собранные подписи были признаны недействительными. На сегодняшний день женщина воспитывает троих детей и является координатором поисково-спасательного отряда «Сова».
О намерении баллотироваться на пост главы государства Дунцова впервые заявила в ноябре 2023 года. Жительница Ржева создала официальный сайт, на котором разместила свою программу. Дунцова выступает за устремленную в будущее Россию и демократию. Она также полагает, что политический курс в стране в настоящее время задан неверно и ведет к разрушению.
Инициативная группа поддержала выдвижение Дунцовой на выборы 2024
17 декабря состоялось собрание инициативной группы в поддержку кандидатуры Екатерины Дунцовой. Участие в мероприятии приняли около 700 человек, 522 из которых отдали за нее голоса. Чтобы кандидатура Дунцовой была включена в бюллетень для голосования, ей нужно собрать 300 тысяч подписей.
Съезд «Единой России» единогласно поддержал выдвижение Владимира Путина
Члены партии «Единая Россия» единогласно проголосовали за кандидатуру действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. На свои пятые президентские выборы Владимир Путин пойдет как самовыдвиженец. XXI съезд партии «Единая Россия» состоялся 16 декабря на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Перед участниками съезда выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что «Единая Россия» сделает все возможное для победы Владимира Путина на выборах. Он также подвел итоги фракции за год и отметил, что число сторонников и активистов партии постоянно растет.
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В завершении своего выступления Медведев задал присутствующим вопрос о том, кто поддерживает кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах. Сотни человек единогласно проголосовали «за». В число тех, кто поддержал кандидатуру Владимира Путина стали известные деятели культуры, такие как: SHAMAN, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Зара, Захар Прилепин, Лариса Долина и многие другие.
Под громкие аплодисменты на сцену вышел президент России Владимир Путин, который поблагодарил членов «Единой России», напомнил об ответственности партии перед населением и заявил, что Россия не променяет свой суверенитет.
«Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Россия или будет суверенной державой, или ее вообще не будет. Этот постулат должен быть в голове и сердце», — заявил Путин.
Московское отделение КПРФ выдвинуло Зюганова и Левченко на выборы президента
Московское городское отделение КПРФ предложило две кандидатуры для участия в выборах президента России. Ими стали председатель Центрального комитета партии Геннадий Зюганов и депутат Государственной Думы Сергей Левченко, об этом сообщил руководитель фракции Николай Зубрилин в своем телеграм-канале.
Следующий этап состоится 23 декабря, когда кандидат на пост главы государства будет выдвинут делегатами XVIII съезда КПРФ.
Выборы президента в России 2024Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Дату проведения голосования назначил Совет Федерации Государственной Думы РФ. Старт избирательной кампании официально объявлен 7 декабря.
Впервые выборы в России будут проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта.
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Анастасия Крестьянова