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Кто пойдет против Путина: мать троих детей из Ржева стала самовыдвиженкой на выборы 2024

Журналистка Екатерина Дунцова выдвинулась на выборы президента, что известно
18 декабря 2023, 12:24
Фото: istockphoto.com/macky_ch

Фото: istockphoto.com/macky_ch

В марте 2024 года состоятся выборы президента России. 16 декабря инициативная группа официально поддержала действующего главу страны Владимира Путина. Кроме того, два кандидата на выборы предложило Московское городское отделение КПРФ. 17 декабря также состоялось собрание, члены которого поддержали самовыдвиженку из Ржева Екатерину Дунцову. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о кандидатке, почему она решила баллотироваться, и кто будет участвовать в президентской кампании от КПРФ.

Екатерина Дунцова: кандидат в президенты России


Екатерина Дунцова родилась 24 апреля 1983 года в Красноярске. В возрасте 12 лет она вместе с семьей переехала во Ржев, где проживает на сегодняшний день. Дунцова окончила юридический факультет Тверского госуниверситета, еще через несколько лет стала выпускницей Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.


Трудовая биография Дунцовой началась с должности корреспондента на кабельном телеканале, затем она стала главным редактором независимой телекомпании «РиТ» и руководила телестудией. С 2019 года Дунцова заседала в Ржевской городской думе седьмого созыва, однако в 2022 году срок ее депутатских полномочий истек, кроме того, прекратила существование телекомпания «РиТ».

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В политику женщину привела отмена прямых выборов в Ржеве. Дунцова создала инициативную группу, которая выступала против нововведения, однако собранные подписи были признаны недействительными. На сегодняшний день женщина воспитывает троих детей и является координатором поисково-спасательного отряда «Сова».

О намерении баллотироваться на пост главы государства Дунцова впервые заявила в ноябре 2023 года. Жительница Ржева создала официальный сайт, на котором разместила свою программу. Дунцова выступает за устремленную в будущее Россию и демократию. Она также полагает, что политический курс в стране в настоящее время задан неверно и ведет к разрушению.

Инициативная группа поддержала выдвижение Дунцовой на выборы 2024


17 декабря состоялось собрание инициативной группы в поддержку кандидатуры Екатерины Дунцовой. Участие в мероприятии приняли около 700 человек, 522 из которых отдали за нее голоса. Чтобы кандидатура Дунцовой была включена в бюллетень для голосования, ей нужно собрать 300 тысяч подписей.

Съезд «Единой России» единогласно поддержал выдвижение Владимира Путина


Члены партии «Единая Россия» единогласно проголосовали за кандидатуру действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. На свои пятые президентские выборы Владимир Путин пойдет как самовыдвиженец. XXI съезд партии «Единая Россия» состоялся 16 декабря на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Перед участниками съезда выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что «Единая Россия» сделает все возможное для победы Владимира Путина на выборах. Он также подвел итоги фракции за год и отметил, что число сторонников и активистов партии постоянно растет.

Выборы президента в России 2024: кандидаты, прогноз Жириновского и «окончание СВО»
Выборы президента в России 2024: кандидаты, прогноз Жириновского и «окончание СВО»

В завершении своего выступления Медведев задал присутствующим вопрос о том, кто поддерживает кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах. Сотни человек единогласно проголосовали «за». В число тех, кто поддержал кандидатуру Владимира Путина стали известные деятели культуры, такие как: SHAMAN, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Зара, Захар Прилепин, Лариса Долина и многие другие.

Под громкие аплодисменты на сцену вышел президент России Владимир Путин, который поблагодарил членов «Единой России», напомнил об ответственности партии перед населением и заявил, что Россия не променяет свой суверенитет.

«Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Россия или будет суверенной державой, или ее вообще не будет. Этот постулат должен быть в голове и сердце», — заявил Путин.

Московское отделение КПРФ выдвинуло Зюганова и Левченко на выборы президента


Московское городское отделение КПРФ предложило две кандидатуры для участия в выборах президента России. Ими стали председатель Центрального комитета партии Геннадий Зюганов и депутат Государственной Думы Сергей Левченко, об этом сообщил руководитель фракции Николай Зубрилин в своем телеграм-канале.

Следующий этап состоится 23 декабря, когда кандидат на пост главы государства будет выдвинут делегатами XVIII съезда КПРФ.


Выборы президента в России 2024

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Дату проведения голосования назначил Совет Федерации Государственной Думы РФ. Старт избирательной кампании официально объявлен 7 декабря.
Впервые выборы в России будут проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта.

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Конгрессмен Гонсалес назвал условие для принятия сделки по Украине
Конгрессмен Гонсалес: палате представителей надо «подсластить» сделку по Украине
18 декабря 2023, 11:47

Фото: iStock/rarrarorro

Палате представителей США придётся «подсластить сделку» для продвижения законопроекта по ужесточению миграционного законодательства в обмен на финансирование Украины. Об этом телеканалу CBS News сообщил конгрессмен-республиканец Тони Гонсалес.
Он пояснил, что сенату необходимо набрать 60 голосов, а палате представителей – 218. Это удастся сделать, если «подсластить сделку». 

Под словом «подсластить» Гонзалес имел в виду объявить картели террористическим организациям и привлечь к ответственности контрабандистов. 

Конгрессмен убеждён, что это поможет палате представителей набрать необходимое количество голосов. 

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#сша
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#сделки
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Правящая коалиция Сербии получит большинство в парламенте, заявил президент Вучич
Вучич: правящая коалиция, лидирующая на выборах, получит абсолютное большинство
18 декабря 2023, 11:14

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что его коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) будет иметь абсолютное большинство в парламенте. Об этом глава государства заявил в избирательном штабе.
Днём ранее в стране состоялись внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, в том числе, в Белграде и автономной области Воеводина. 

По словам Вучича, не имеет значения, 128 или 130 мандатов из 250 возможных получит правящая партия, поскольку она в любом случае будет иметь большинство в парламенте.

Данные Республиканской избирательной комиссии гласят, что в настоящее время коалиция Александра Вучича лидирует с поддержкой в 53,81%. Следом идёт блок прозападной оппозиции с 14,46%. Таким образом, видно значительное преуспевание коалиции президента. 

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#сербия
#выборы
#данные
#партия
#вучич
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Экипаж корабля «Мытищи» поздравили с юбилеем принятия в состав Балтфлота
18 декабря 2023, 11:10

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Исполнилось ровно пять лет с момента, когда малый ракетный корабль «Мытищи» вошёл в состав Балтийского флота. В юбилейную годовщину глава городского округа Юлия Купецкая вместе с коллегами поднялась на борт корабля в Кронштадте.
«Сегодня он по праву считается лучшим по выполнению поставленных задач. Командует кораблём капитан третьего ранга Иван Олегович Орлов. Мы поздравили экипаж с этим замечательный событием», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По её словам, делегация из Подмосковья поблагодарила моряков за преданное служение Отечеству, верность воинскому долгу и продолжение славных многовековых традиций российского флота. 
 
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#мытищи
#юлия купецкая
#корабль
#флот
#подмосковье
#московская область
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Politico: Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на 4 млрд евро
18 декабря 2023, 10:50

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Страны Евросоюза выбросили за ненадобностью около 215 миллионов доз вакцины от коронавируса. Общая стоимость утилизированного препарата составила примерно четыре миллиарда евро.
По сообщению издания Politico, с 2020 года, когда одобрение получили первые созданные вакцины от COVID-19, страны, входящие в ЕС, в совокупности закупили полтора миллиарда доз — более чем по три на каждого жителя. По подсчетам специалистов, государства Евросоюза в итоге отказались в среднем от 0,7 дозы на каждого жителя.

Больше всего препарата в среднем на одного человека было утилизировано в Эстонии — 1,1 дозы вакцины на одного жителя. Лидером по абсолютному количеству выброшенного препарата стала Германия — 83 миллиона доз.

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#вакцины
#страны
#германия
#ес
#коронавирус
#covid-19
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Спикер Мособлдумы Брынцалов назвал причины нынешнего единения России
18 декабря 2023, 10:43

Фото: пресс-служба Московского областного отделения ЕР

Россия сегодня объединилась вокруг президента и тех задач, которые диктует время. Об этом заявил секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, по итогам съезда единороссов. По его словам, единство наблюдается на фронте, в тылу, в решении экономических и политических задач.
«Причины единения нашей страны лежат в первую очередь в поэтапном воплощении в жизнь курса нашего президента. В его основе – работа в интересах людей, укрепление государства, развитие страны и всех наших регионов. Именно таким курсом идёт и подмосковная «Единая Россия» во главе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьёвым. Уверен, что партия обеспечит действующему главе государства безоговорочную победу и добьётся выполнения всех тех задач, которые поставил Путин», – заявил Брынцалов
В воскресенье «Единая Россия» поддержала на съезде партии решение Владимира Путина о самовыдвижении на выборах президента страны. Выборы пройдут 15-17 мая будущего года. 

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#владимир путин
#московская область
#подмосковье
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Евросоюз может лишить Венгрию права голоса ради оказания помощи Украине
FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса для оказания помощи Украине
18 декабря 2023, 10:19

Фото: iStock/sinonimas

Страны Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса при заключении соглашения о финансировании Украины. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что речь идёт о возобновлении процедуры наказания по седьмой статье за нарушение верховенства закона, что может повлечь за собой приостановку права голоса. 

Издание уточняет, что многие страны ЕС настороженно отнеслись к такой идее. Однако и они намерены показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что значит изоляция внутри Евросоюза, надеясь, что после этого он изменит своё мнение касаемо выделения средств для Украины. 

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#права
#ограничения
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Стало известно о секретной встрече лидеров ХАМАС в Турции
Kan: руководители ХАМАС на секретной встрече в Турции обсудили продолжение войны
18 декабря 2023, 09:37

Фото: istock / naumoid

В Турции прошла секретная встреча лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, в ходе которой обсуждался вопрос продолжения войны с Израилем. Об этом информирует израильский телеканал Kan, ссылаясь на источники. Отмечается, что арабские СМИ ничего подобного не публиковали.

В ходе встречи обсудили возможное продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и с территории Ливана. Также обсуждался обмен пленными и заключенными.

Мероприятие возглавили заместитель руководителя политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и экс-глава движения Халед Машаль. Турция была выбрана по соображениям безопасности, так как израильская разведка не сможет им помешать.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Армии обороны Израиля обнаружила самую большую сеть тоннелей ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#разведка
#хамас
#израиль
#сектор газа
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Профильный комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках
18 декабря 2023, 09:30

Фото: istockphoto/Inna Dodor

Комитет Госдумы пришёл к выводу о необходимости сохранения за гражданками РФ права выбора врача и медицинского учреждения для искусственного прерывания беременности. Это было сделано после анализа позиций Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций.
Письмо с соответствующими выводами было направлено спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину. Как отмечают «Ведомости», комитет считает необходимым продолжение развития механизма доабортного консультирования. По данным Минздрава, в 2023 году доля женщин, которые отказались от прерывания беременности после доабортного консультирования, составила почти 23%. Это позволило сохранить 47 598 беременностей.

Как отметила юрист Софья Волкова, в случае отсутствия у человека права выбора частного или государственного медицинского учреждения, будут затронуты права пациентов. Также, если будут запрещены аборты в частных клиниках, государственные медучреждения могут оказаться перегружены.

Опыт Польши, полностью запретившей аборты с января 2021 года, показал, что это не решает демографический вопрос. С момента введения этого запрета страна показала самую низкую рождаемость и побила свой исторический рекорд.

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#рождаемость
#аборт
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Премьер Нигера Зейн: Страна готова к отражению возможного военного вторжения
18 декабря 2023, 08:20

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Нигер не исключает возможности военного вторжения в страну со стороны его недругов. Однако готов к отражению возможной агрессии.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил назначенный военными мятежниками премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. Он отметил, что в Нигере не питают иллюзий и готовы к самому негативному развитию событий. Глава кабмина мятежников также напомнил, что страна имеет сильную и закалённую армию, которая будет защищать государство в случае вторжения.

В конце июля 2023 года гвардия и военные объявили о смещении  президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Лидеры большинства западных стран, а также Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.  В стране был создан Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани.

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