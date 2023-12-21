ЦИК принял документы для участия в выборах от журналистки Екатерины Дунцовой

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40-летняя журналистка Екатерина Дунцова хочет принять участие в выборах президента Российской Федерации 2024. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что журналистка захотела стать независимым кандидатом, она не выдвигается от политических партий. Ранее девушка работала депутатом Ржевской городской думы. Сейчас Дунцова журналист, занимается политикой, а также воспитывает троих детей, старшему из которых 19 лет.
Дунцова имеет два высших образования: юридическое и в сфере телевизионной журналистики.
Как отметила руководитель ЦИК Элла Памфилова, сейчас о своём желании стать российским президентом заявило 16 кандидатов.
Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.
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Алина Юрчак