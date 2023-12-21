Член ЦИК: Возможная кандидатка в президенты РФ Дунцова связана с Ходорковским*

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Член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что возможный кандидат на выборах президента Российской Федерации Екатерина Дунцова, подавшая в Центральную избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы, связана с предпринимателем Михаилом Ходорковским*. Об этом пишет РИА Новости.
«Екатерина Дунцова поддерживается и финансируется беглым олигархом Михаилом Ходорковским*», — цитирует агентство слова собеседника.
Шевченко добавил, что в среду, 20 октября, активистка подала ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей в ЦИК.
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*Является иностранным агентом
Диана Аванесян