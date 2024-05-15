ЦИК РФ назначила дату Единого дня голосования

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Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Единый день голосования состоится 8 сентября, пишет РИА Новости.
Как отметила во время заседания глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, перемены, которые могут отражаться на избирательной кампании, неизбежны.
Она подчеркнула, что уже понятно о входе в состав правительства России четырех губернаторов. Изменения, которые могут отразиться на дне голосования, определят 8 июля.
Ранее Памфилова заявила, что ЦИК нашел подтверждение лишь 12 сообщениям о нарушениях на выборах президента РФ. В комиссию поступило 459 сообщений о нарушениях, 447 из которых остались неподтвержденными.
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Она подчеркнула, что уже понятно о входе в состав правительства России четырех губернаторов. Изменения, которые могут отразиться на дне голосования, определят 8 июля.
Ранее Памфилова заявила, что ЦИК нашел подтверждение лишь 12 сообщениям о нарушениях на выборах президента РФ. В комиссию поступило 459 сообщений о нарушениях, 447 из которых остались неподтвержденными.
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Алёна Самарева