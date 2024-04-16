Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ

Фото: сайт Кремля
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече в Кремле вручила президенту РФ Владимиру Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочий.
На встрече с Путиным Памфилова назвала итоги президентских выборов в России удивительными и отметила, насколько мудрым оказался народ
Напомним, выборы президента в России состоялись в марте и впервые в истории страны длились три дня: 15, 16 и 17 марта. По итогам голосования Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
После того, как были озвучены результаты, действующий глава государства обратился к гражданам России и поблагодарил их за оказанное доверие, отметив, что программы, которые представили другие кандидаты в президенты, будут рассмотрены и учтены.
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Напомним, выборы президента в России состоялись в марте и впервые в истории страны длились три дня: 15, 16 и 17 марта. По итогам голосования Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
После того, как были озвучены результаты, действующий глава государства обратился к гражданам России и поблагодарил их за оказанное доверие, отметив, что программы, которые представили другие кандидаты в президенты, будут рассмотрены и учтены.
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Анастасия Хохлова