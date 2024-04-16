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Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ

16 апреля 2024, 13:17
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече в Кремле вручила президенту РФ Владимиру Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочий.
На встрече с Путиным Памфилова назвала итоги президентских выборов в России удивительными и отметила, насколько мудрым оказался народ

Напомним, выборы президента в России состоялись в марте и впервые в истории страны длились три дня: 15, 16 и 17 марта. По итогам голосования Владимир Путин набрал 87,28% голосов.



После того, как были озвучены результаты, действующий глава государства обратился к гражданам России и поблагодарил их за оказанное доверие, отметив, что программы, которые представили другие кандидаты в президенты, будут рассмотрены и учтены.

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#цик
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В Кремле скептически отнеслись к идее перемирия на Украине на время Олимпиады
16 апреля 2024, 14:09

Фото: сайт Кремля

Власти Украины используют инициативы о временном перемирии для попытки перегруппировать свои силы и перевооружиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
Таким образом Песков прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о приостановке огня на время Олимпиады.

Также спикер Кремля сообщил, что вопросы о временном прекращении военных действий на Украине неоднократно были заданы президенту России.

«И президент, и наши военные обращали внимание на то, что киевский режим использует такие идеи, такие инициативы для попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться», – сказал Песков.

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#россия
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#президент
#песков
#франция
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В Молдавии одобрили инициирование референдума о вступлении в Евросоюз
Конституционный суд Молдавии одобрил инициирование референдума о вступлении в ЕС
16 апреля 2024, 14:08

Фото: iStock/Eblis

Конституционный суд Молдавии одобрил инициирование референдума о вступлении в Евросоюз.
Отмечается, что суд дал положительный отзыв на законопроект о внесении в конституцию положений ​об интеграции в Евросоюз.

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#молдова
#евросоюз
#политика
#суд
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Кандидат на пост главы Верховного суда Подносова высказалась о смертной казни
Подносова напомнила про решение КС РФ, препятствующее введению смертной казни
16 апреля 2024, 13:52

Фото: iStock/Zolnierek

Кандидат на пост главы Верховного суда России Ирина Подносова заявила, что её мнение касаемо снятия моратория на смертную казнь не отличается от позиции, которой придерживался бывший председатель суда Вячеслав Лебедев.
На заседании Совфеда она отказалась высказывать личное мнение о смертной казни, подчеркнув при этом, что имеет позицию, идентичную мнению Лебедева. Она указала на полномочия сенаторов, отметив, что решение данного вопроса будет означать внесение изменений в конституцию. И уже из решения этого вопроса будет выходить его исполнение Верховным судом.

Также Подносова напомнила, что в настоящее время имеется решение Конституционного суда России, которое препятствует снятию моратория на смертную казнь.

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#смертная казнь
#суд
#совет федерации
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Украина проигнорировала США перед подписанием соглашений в Стамбуле
FA: Украина не посоветовалась с США перед стамбульскими договоренностями
16 апреля 2024, 13:08

Фото: istockphoto/andriano_cz

Перед подписанием договоренностей в Стамбуле в 2022 году, Киев не посоветовался с Вашингтоном, пишет издание FA, ссылаясь на слова бывшего американского чиновника.
«Украина не проконсультировалась с США перед тем, как достичь предварительных соглашений с Россией в Стамбуле в марте 2022 года», — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что США были названы в числе гарантов в договоре, что предусматривает защиту Украины в случае военного конфликта. Однако киевские власти Вашингтон проигнорировали, разрабатывая такой проект.

По информации издания, такое положение дел могло бы привести к прямому столкновению России с США, поэтому Запад не стал принимать такие соглашения, а лишь одобрил решение об увеличении поддержки Киева.

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#запад
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Франция намерена пригласить Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии
16 апреля 2024, 13:07

Фото: iStock/SimonLukas

Франция может пригласить Россию на праздничные мероприятия в честь 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии, которая произошла 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны. Об этом сообщило радио Europe 1.
Отмечается, что Россия будет представлена в Нормандии в начале июля, если примет приглашение от Елисейского дворца.

При этом уточняется, что президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на праздновании годовщины, однако на мероприятия будет приглашена российская делегация.

По данным радиостанции, Советский Союз напрямую не связан с высадкой союзников в Нормандии, однако именно он сделал её возможной, принеся саму. тяжёлую жертву в ходе войны.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон допустил присутствие Путина на праздновании годовщины, но только при условии начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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#россия
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#вторая мировая война
#мероприятия
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В Кремле раскрыли планы Киева на олимпийское перемирие Макрона
Песков об олимпийском перемирии: такие идеи Киев использует для перевооружения
16 апреля 2024, 12:45

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею лидера Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии и заявил, что это послужит шансом для перегруппировки сил ВСУ, пишет ТАСС.
Спикер Кремля пояснил, что официальных шагов со стороны Франции с предложением о перемириях в конфликтах на время Олимпиады озвучено не было. Перемирие во время олимпиады позволит властям Украины перегруппировать свои войска в зоне СВО и произвести перевооружение, уверен Песков.

Прежде идею Макрона также прокомментировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его мнению, предложение, озвученное Францией, является лицемерным.

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Путин назначил нового посла России в Румынии
Путин освободил Кузьмина от обязанностей российского посла в Румынии
16 апреля 2024, 12:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Румынии Владимира Липаева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что другим указом российский лидер освободил от должности посла в Румынии Валерия Кузьмина. Кузьмин занимал этот пост с 2016 года. Также являлся послом по особым поручениям, возглавлял дипломатические представительства в Молдавии и Судане.

Напомним, 17 марта МИД Румынии вызвал посла Валерия Кузьмина из-за реакции посольства на требование Европарламента вернуть Румынии золото, которое было передано Российской империи в 1916 — 1917 годах.

Назначенный Владимир Липаев родился работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за границей.

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Иран пообещал посольству дать доступ к россиянину с захваченного судна
Посольство: Иран обещал дать доступ к россиянину с задержанного судна Израиля
16 апреля 2024, 12:25

Фото: iStock/liorpt

Посольство РФ в Иране сообщило, что Тегеран предоставит доступ к россиянину, находящемуся на борту задержанного контейнеровоза MSC Aries, говорится в телеграм-канале посольства.
«Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдет, сотрудники посольства лично посетят Т. С. Колчанова», — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанное судно перемещено в иранский порт Бендер-Аббас. Находящемуся на борту россиянину разрешили связаться с супругой.

Напомним, иранский спецназ задержал контейнеровоз MSC Aries 13 апреля из-за информации о возможной связи судна с Израилем. В момент захвата на борту находились 25 членов экипажа, среди которых также граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.

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Си Цзиньпин предложил Шольцу четыре принципа урегулирования конфликта на Украине
16 апреля 2024, 12:05

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу четыре принципа предотвращения эскалации ситуации и урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Центральная радиотелевизионная станция Китая (CCTV).
Первым принципом он назвал приоритет в поддержании мира и стабильности, а также воздержание от поиска корыстной выгоды.

Второй принцип заключается в том, чтобы остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь.

Третий принцип Си Цзиньпина говорит о создании благоприятных условий для восстановления мира и воздержании от дальнейшего обострения напряжённости.

А заключительным принципом является уменьшение негативного давления на мировую экономику и воздержание от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек.

Также председатель КНР указал на необходимость проведения мирной конференции по конфликту, где будут в равной степени представлены Россия и Украина. Он добавил, что Китай готов сотрудничать с Германией по реализации данного проекта.

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