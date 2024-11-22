Захарова сравнила заявление Зеленского о дальнобойном оружии с жалобой ребёнка

Последние события в зоне конфликта на Украине установят новый статус-кво перед приходом к власти в США Дональда Трампа на фоне его обещаний в кратчайшие сроки урегулировать конфликт. Об этом написала газета Guardian после удара ВС РФ новейшей баллистической ракетой «Орешник».