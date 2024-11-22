Захарова сравнила заявление Зеленского о дальнобойном оружии с жалобой ребёнка

Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина не впервые применяет дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России, напоминает жалобу ребёнка, которого наказали за разбитые окна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова своём Telegram-канале.
Ранее украинский президент заявил, что Киев во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применил дальнобойные ракеты. При этом он не стал уточнять, когда и какие именно вооружения применялись ранее. Осколки дальнобойных ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp находили в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Захарова подчеркнула, что это заявление Зеленского стало выдающимся. Он упрекнул Владимира Путина в том, что он якобы лжёт, что применение ВСУ дальнобойного оружия стало новым шагом. На самом деле, Украина уже не впервые использует его для ударов.
Представитель МИД отметила, что это очень похоже на детские жалобы, такие как, например: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьём?!».
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Захарова подчеркнула, что это заявление Зеленского стало выдающимся. Он упрекнул Владимира Путина в том, что он якобы лжёт, что применение ВСУ дальнобойного оружия стало новым шагом. На самом деле, Украина уже не впервые использует его для ударов.
Представитель МИД отметила, что это очень похоже на детские жалобы, такие как, например: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьём?!».
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Анастасия Чинкова