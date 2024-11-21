Захарова: Россия не будет поставлять газ в Австрию из благотворительности

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Россия не намерена заниматься благотворительностью в вопросах поставок газа в Австрию. Москва считает недобросовестным поведение австрийской компании OMV.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ранее в австрийском концерне заявили, что получили в зарубежном арбитраже положительное для себя решении по спору с «Газпром экспорт» и намерены взыскать с российского поставщика присуждённые им 230 миллионов евро за недопоставку газа в Германию. Позднее австрийский импортёр получил от «Газпром экспорта» уведомление о прекращении поставок газа с 16 ноября.
Высказывания канцлера Австрии Карла Нехаммера о прекращении поставок газа из России дипломат назвала «очередным фейком государственного уровня».
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«Исполнение судебного решения о возмещении присужденных средств в счет платежей по другому контракту неминуемо повлекло бы за собой неосуществление дальнейших денежных переводов и, как следствие, бесплатный отбор российского трубопроводного газа. Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — сказала Захарова.
Высказывания канцлера Австрии Карла Нехаммера о прекращении поставок газа из России дипломат назвала «очередным фейком государственного уровня».
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Александр Бойцов