Захарова: звонок на брифинге был связан с уточнением по теме для одного из комментариев

Украинские СМИ утверждают, что ВС РФ якобы запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Это первый случай применения МБР в военных целях. Российская сторона эту информацию не подтверждала. О характеристиках этой ракеты и её особенностях расскажет «Радио 1».