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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Захарова: звонок на брифинге был связан с уточнением по теме для одного из комментариев

Захарова: звонок на брифинге был связан с уточнением по теме для одного из комментариев

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что поступивший ей на брифинге звонок был связан с уточнением у экспертов принадлежности темы для одного из комментариев.
«Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга — МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», — пояснила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Марии Захаровой поступил звонок во время разговора с представителями средств массовой информации — её попросили не комментировать «наши удары баллистическими ракетами».



Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия не будет заниматься благотворительностью в вопросах поставок газа в Австрию. В австрийском концерне передавали о получении в зарубежном арбитраже положительного для себя решения по спору с «Газпром экспорт». Они намеревались взыскать поставщика из России присуждённые им 230 миллионов евро за недопоставку газа в Германию.

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины из-за угрозы баллистики
21 ноября 2024, 19:20

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушная тревога во второй раз за сутки объявлена на всей территории Украины. На этот раз сирены звучат из-за угрозы удара баллистическими ракетами.
Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно информации ресурса, на 18:47 по московскому времени воздушная тревога объявлена на всей территории страны, в том числе в Киеве.

Сегодня, 21 ноября, украинские СМИ утверждали, что Россия якобы запустила по военному предприятию в Днепропетровской области межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш». Российская сторона эту информацию официально не подтверждала.

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Третья мировая война уже началась, заявил Залужный
21 ноября 2024, 18:22

Третья мировая война уже началась, и связана она с якобы привлечением Россией северокорейских военных и поддержкой, которую оказывают стране Иран и Китай. С таким заявлением выступил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, слова которого приводит издание «Страна.ua».
Он подчеркнул, что в 2024 году действительно можно считать, что Третья мировая война началась, поскольку перед Украиной теперь не только Россия, но и якобы многочисленные военные из Северной Кореи.

Залужный заявил, что на Украине якобы фиксировались прилёты ракет производства КНДР, что совершенно не скрывается. Также происходят подрывы китайских снарядов, а в ракеты российского производства, по его словам, внедряют китайские компоненты.

Экс-главком украинской армии упрекнул западных союзников в том, что они не осознают серьёзность ситуации. Он подчеркнул, что конфликт всё ещё можно остановить. У Украины множество врагов, и неизвестно, сможет ли она самостоятельно одержать победу. В связи с этим Залужный сделал вывод, что Третья мировая уже идёт.

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#валерий залужный
#россия
#кндр
#китай
#сво
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Воробьёв навестил бойцов СВО в филиале госпиталя Вишневского в Краснознаменске
21 ноября 2024, 17:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил участников спецоперации, проходящих лечение в филиале госпиталя им. А.А. Вишневского в подмосковном Краснознаменске. Он поговорил с военнослужащими и поблагодарил врачей.
«Я приехал сказать вам большое спасибо. Госпиталь им. Вишневского у нас передовик. Сюда попадают пациенты с самыми сложными ранениями. Хотел бы поблагодарить и начальника центрального госпиталя Александра Владимировича Есипова, и начальника Краснознаменского филиала Александра Викторовича Котко за то, что им удалось собрать такую высококвалифицированную команду специалистов. Мы сейчас разговаривали с ребятами. Все они с огромной благодарностью отзываются и о медсёстрах, и о врачах. Знаю, что скоро у вас откроется еще один корпус, он будет оснащён современным оборудованием. Но самое главное – это врачи», – отметил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Среди пациентов госпиталя – старший прапорщик из Таманской дивизии Сергей. Он был ранен, когда вражеский дрон залетел в машину, в которой боец ехал.

Сержант Александр из Шатуры рассказал, что был мобилизован, но в зоне СВО заключил контракт. Выполняя боевое задание, подорвался на мине. Четыре дня назад его привезли в госпиталь.

У Александра из Домодедова – уже третье ранение. Он признался, что в зону спецоперации отправился, так как там воевал его сын.

Дмитрий из Санкт-Петербурга отметил отличные условия для реабилитации и профессионализм медперсонала.
«Когда в августе враг прорвался на территорию Курской области, нас перебросили на этот участок. В одном из боёв получил ранение. Мне там сделали первичную операцию, а здесь – вторую. Сейчас иду на поправку», – рассказал Дмитрий.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Краснознаменском филиале госпиталя им. Вишневского проходит плановое лечение ветеран Великой Отечественной войны Михаил Александрович Красов. Он прошел пол-Европы, награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Месяц назад Михаилу Александровичу исполнилось 100 лет. Воробьёв поздравил ветерана и пожелал крепкого здоровья.
«Когда началась война, мне было 17 лет. Я жил в Ленинграде, учился в железнодорожном училище, работал кочегаром в паровозе. Немцы нас и обстреливали, и бомбили, и самое страшное – морили голодом. По Ладожскому озеру нас эвакуировали в Курган, где было местное железнодорожное училище. Я снова начал работать кочегаром. Стал проситься на фронт, дважды мне отказывали, но с третьего раза взяли», – вспоминает Михаил Красов.
В 1943-м он попал на Украину. Там получил ранение. После лечения продолжил боевой путь. В итоге прошёл Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, а закончил войну 9 Мая в австрийском Граце.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Краснознаменский филиал госпиталя им. Вишневского открыли в 1992 году. В 2022-2023 годах при участии Московской области он был реконструирован. Госпиталь рассчитан на 310 коек, там каждый год проходят лечение более 6 тыс. пациентов. Врачи выполняют порядка 2 тыс. операций, в том числе с использованием высокотехнологичных хирургических методик. При госпитале работает поликлиника на 500 посещений в смену.
«Это единственное лечебное учреждение в Краснознаменске, имеющее статус военного госпиталя с круглосуточным оказанием медпомощи. Оно обладает полным комплексом медицинской аппаратуры, современным оборудованием, оказывает высокотехнологическую медицинскую помощь, как гражданскому населению, так и военнослужащим и членам их семей. Сейчас у нас лечатся больше 200 пациентов», – сказал начальник филиала №4 Госпиталя НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского Александр Котко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Хотелось бы выразить благодарность губернатору. Наш госпиталь заметно преобразился. Со стороны Московской области была оказана большая помощь в ремонте, оснащении оборудованием. С нетерпением ждём новый корпус», – сказала врач кожно-венерологического отделения Олеся Киселёва.

С прошлого года в госпитале строят трёхэтажный корпус на 100 коек. Работы планируют завершить в июне.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Севастополе сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
21 ноября 2024, 17:44

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Российские военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, над Чёрным морем сбита противокорабельная ракета «Нептун». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

По словам главы города, в настоящее время работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно известно об одной сбитой противокорабельной ракете «Нептун». Она была ликвидирована над акваторией на значительном отдалении от берега.

Все городские службы приведены в состояние боевой готовности, написал Развожаев.

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#всу
#вс рф
#обстрел
#севастополь
#ракета
#пво
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Взвод ВСУ подорвался на собственных минах в Курской области
21 ноября 2024, 16:48

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В Курской области взвод солдат Вооружённых сил Украины подорвался на своих собственных минах. На минное поле их загнали российские миномётчики.
Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. Сначала противник заминировал местность перед своими позициями, чтобы закрепиться на них. Затем подразделение получило приказ помочь окружённой украинской группировки выбраться из Ольговского котла.

Украинцы обошли свои мины, но разомкнуть кольцо окружения не удалось. В этот момент взвод ВСУ попал под удар российской миномётной батареи, из-за чего украинцам пришлось отступать через собственное минное поле. В результате противник потерял до 20 человек убитыми, а также две боевые бронированные машины.

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#всу
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#мина
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Кадыров опубликовал кадры ликвидации склада боеприпасов ВСУ в Курской области одним ударом
21 ноября 2024, 16:48

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение склада боеприпасов украинской армии в Курской области одним ударом FPV-дрона спецназа «Ахмат».
На кадрах с беспилотного летательного аппарата видно, что он приближается к строению, которое использовалось Вооружёнными силами Украины как склад. В момент попадания дрона трансляция прерывается и потом демонстрируется уже горящий объект.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что склад располагался на суджанском направлении — там работал спецназ «Ахмат».

«После попадания произошла мгновенная детонация, которая уже доделала начатое нашими бойцами дело. Таким образом, всего один FPV-дрон разнес целый склад, где, судя по всему, хранилась немалая часть украинского вооружения», — обратил внимание Рамзан Кадыров.

Ранее глава Чечни выразил мнение, что украинские военные используют жителей города Часов Яр в качестве «живого щита».



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#рамзан кадыров
#вооружения
#курская область
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Военный эксперт Дандыкин оценил степень эффективности баллистических ракет
21 ноября 2024, 16:42

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Удары российскими баллистическими ракетами окажутся достаточно болезненными для Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он прокомментировал о предположительном первом применении этих ракет для удара по украинской территории. По мнению эксперта, говорить о массовом применении такого оружия не стоит, так как оно очень мощное и по поражающему воздействию сравнимо с ядерным, если не брать в расчёт излучение и радиоактивное заражение.

«Эта ракета может уничтожить столько, сколько уничтожают 10-15 больших бомб», — сказал Дандыкин.

По мнению специалиста, применение баллистических ракет станет или уже стало ответом на удары дальнобойным западным оружием вглубь территории России.

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#ракета
#заражение
#оружие
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Удар ВС РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Днепропетровску: подробности
Зеленский: РФ ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой
21 ноября 2024, 16:11

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подтвердил, что 21 ноября армия России нанесла по Днепропетровску удар межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
«Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон», — сообщил Зеленский.
Ранее украинские и российские СМИ писали, что 21 ноября ВС РФ впервые ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Предприятие является ключевым предприятие ракетно-космической отрасли Украины. Также там ремонтировали американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard. В результате российского удара завод был полностью уничтожен.

По данным Воздушных сил Украины, ракета была запущена из Астраханской области с полигона Капустин Яр. При этом в российском Минобороны информацию еще не подтверждали.

Западные СМИ отрицают, что Украину атаковала межконтинентальная баллистическая ракета. Они ссылаются на официальных лиц и утверждают, что удар нанесен баллистической ракетой средней дальности, а не межконтинентальной.

Тем временем, сейчас по всей территории Украины вновь объявлена угроза применения баллистического вооружения. Украинские источники сообщают, что ещё одна российская МБР пошла на взлёт с полигона Капустин Яр.

Накануне украинские СМИ писали, что Россия в ответ за обстрел Брянска из ATACMS может ударить по Украине «экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой Р-26», которая способна бить на шесть тысяч километров и нести ядерную боеголовку. Ее невозможно сбить из ЗРК «Patriot».

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#зеленский
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ВС РФ впервые применили РС-26 «Рубеж» на СВО: чем опасна ракета, характеристики, реакция США
21 ноября 2024, 16:10

РС-26 «Рубеж» (Фото: mil.ru)

Украинские СМИ утверждают, что ВС РФ якобы запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Это первый случай применения МБР в военных целях. Российская сторона эту информацию не подтверждала. О характеристиках этой ракеты и её особенностях расскажет «Радио 1».

Ракета РС-26 «Рубеж»


РС-26 «Рубеж» — это российский мобильный ракетный комплекс средней дальности, разработанный на основе РС-24 «Ярс». Его ключевая особенность — возможность обходить современные системы противоракетной обороны.

«Рубеж», как и другие современные системы вооружения, отличается высокой степенью автоматизации. Это позволяет свести к минимуму участие оператора в процессах от подготовки к запуску до выполнения боевой задачи. Такая особенность упрощает использование комплекса и сокращает время на подготовку к запуску.

Характеристики РС-26 «Рубеж»


  • Дальность полёта ракеты — до 11 тысяч километров;
  • дальность стрельбы — от 2 до 6 тысяч километров;
  • четыре термоядерные боеголовки индивидуального наведения;
  • мощность боеголовок: 150–300 килотонн;
  • длина ракеты с головной частью — около 23 метров;
  • диаметр ракеты — два метра;
  • масса боевой нагрузки — 1000–1200 килограммов;
  • дальность поражения — до 3500 километров;
  • количество боевых блоков — 3–6;
Ракеты РС-26 вызвали сильную обеспокоенность среди мировых военных экспертов. Одной из ключевых особенностей нового комплекса является использование высокопрочных полимерных материалов, что позволило значительно снизить массу ракеты по сравнению с её предшественником. Например, ракета "Ярс" весит 120 тонн, в то время как "Рубеж" всего 80 тонн, однако при этом боеголовка РС-26 имеет мощность 1,2 мегатонны, распределённую на четыре боевых элемента.

Кроме того, РС-26 обладает быстрым и компактным стартом: разгонный участок ракета проходит за менее чем 5 минут. Это делает её запуск практически незаметным для европейских наземных систем НАТО. Также ракеты способны постоянно менять свою траекторию и высоту, что значительно усложняет задачу противоракетной обороны стран Запада.

РС-26 «Рубеж» (Фото: mil.ru)

Почему РС-26 «Рубеж» не применяли


В период с 2011 по 2015 год проводились испытания РС-26 «Рубеж», которые завершились успешно. Планировалось, что в 2015 году этот комплекс будет принят на вооружение 29-й гвардейской ракетной дивизии, расположенной в Иркутске. Однако этого не случилось, и в 2018 году стало известно, что «Рубеж» не вошёл в государственную программу вооружения до 2027 года из-за недостатка финансирования.


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Реакция США на РС-26 «Рубеж»


В Соединённых Штатах Америки пришли к выводу, что ракета РС-26 «Рубеж» нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Согласно этому документу, стороны должны были уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним радиусом действия (от 1000 до 5500 километров) и меньшим радиусом (от 500 до 1000 километров). Более того, участники соглашения обязались не производить, не испытывать и не развёртывать подобные ракеты в будущем.

Кроме того, новый комплекс вызывает опасения с точки зрения соблюдения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а также вызывает беспокойство у многих стран из-за своих возможностей и способности обходить современные системы противоракетной обороны.

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#оружие
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