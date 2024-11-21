Захарова: звонок на брифинге был связан с уточнением по теме для одного из комментариев

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что поступивший ей на брифинге звонок был связан с уточнением у экспертов принадлежности темы для одного из комментариев.
«Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга — МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», — пояснила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Марии Захаровой поступил звонок во время разговора с представителями средств массовой информации — её попросили не комментировать «наши удары баллистическими ракетами».
Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия не будет заниматься благотворительностью в вопросах поставок газа в Австрию. В австрийском концерне передавали о получении в зарубежном арбитраже положительного для себя решения по спору с «Газпром экспорт». Они намеревались взыскать поставщика из России присуждённые им 230 миллионов евро за недопоставку газа в Германию.
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