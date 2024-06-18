Цивилева рассказала о новых обязанностях на посту замминистра обороны

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На посту заместителя министра обороны РФ Анна Цивилева будет курировать взаимодействие ведомства с государственным фондом «Защитники Отечества». О своих новых обязанностях она рассказала в своем Телеграм-канале.
«В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества»», — написала Цивилева.Она отметила, что это назначение является большой ответственностью и очередным подтверждение внимательного отношения страны к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе СВО. Цивилева также заверила, что теперь работа будет строиться «еще быстрее и продуктивнее, чтобы наши герои получали заслуженное внимание и поддержку».
В Минобороны России добавили, что замминистра будет нести ответственность за вывод перечисленных направлений на новый уровень, ставя в центр человека.
О назначении Цивилевой на должность замминистра обороны стало известно ранее сегодня, 17 июня. Анна Цивилева является женой министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который ранее занимал пост главы Кемеровской области.
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