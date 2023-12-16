ТСН: Взрывы раздались в Киеве, Чернигове, Херсоне и Черкасской области Украины

Взрывы раздались в Черкасской, Черниговской и Киевской областях Украины, сообщил телеканал ТСН. В самой украинской столице прозвучало не менее 5 серий взрывов.
Кроме того, мощные взрывы слышали жители подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Ранее, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева, а также на левом берегу, в Дарницком районе украинской столицы.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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В Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях прогремело несколько взрывов
Ранее, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева, а также на левом берегу, в Дарницком районе украинской столицы.
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Артем Путинцев