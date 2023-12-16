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ТСН: Взрывы раздались в Киеве, Чернигове, Херсоне и Черкасской области Украины

16 декабря 2023, 02:44
Взрывы раздались в Черкасской, Черниговской и Киевской областях Украины, сообщил телеканал ТСН. В самой украинской столице прозвучало не менее 5 серий взрывов.
Кроме того, мощные взрывы слышали жители подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

Ранее, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева, а также на левом берегу, в Дарницком районе украинской столицы.


ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
#киев
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Россия и США до сих пор информируют друг друга о пусках межконтинентальных ракет
Командующий РВСН Каракаев рассказал о контактах России и США по пускам ракет
16 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/grynold

Москва и Вашингтон, несмотря на охлаждение отношений, продолжают информировать друг друга о планирующихся пусках межконтинентальных ракет, а также баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), генерал-полковник Сергей Каракаев.
«Российская Федерация не менее чем за сутки информирует американскую сторону о любом планируемом пуске МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) и БРПЛ. Соединенные Штаты Америки также представляют аналогичные сведения», — рассказал генерал-полковник.

Ранее командующий РВСН рассказывал, что в таком уведомлении указываются планируемые дата пуска, место пуска и район падения боеголовок. Обязанность информирования обо всех ракетных пусках не менее чем за 24 часа до них вытекает из заключённого ещё в 1988 году соглашения между СССР и США.

Что касается количества межконтинентальных боевых ракет и боевых блоков, входящих в группировку РВСН, то открыто, по словам Каракаева, можно говорить только о нижнем пороге количества МБР и боевых блоков, определённом для группировки Стратегических ядерных сил России Договором СНВ-3 2010 года. Для Стратегических ядерных сил России — это 700 носителей и 1550 боевых блоков, из которых 60 процентов как раз и принадлежат РВСН.

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#ракета
#россия
#сша
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Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Politico бульварной газетой из-за клеветы
16 декабря 2023, 03:00

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Информация о том, что на прошедшем 14-15 декабря саммите ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы вышел за кофе по предложению канцлера Германии Олафа Шольца, пока остальные члены Евросоюза голосовали за начало переговоров с Украиной по вопросу вступления Киева в европейскую семью, не соответствует действительности. Об этом в беседе с порталом Mandiner рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«"Я предлагаю <...> не упоминать такие несерьезные бульварные газеты, как Politico. Это просто недостойно, чтобы здесь звучали такие высказывания», — приводит портал слова министра.

Напомним, ранее американское издание Politico сообщило о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц якобы предложил Виктору Орбану выйти за кофе, когда обсуждение переговоров о членстве Украины в ЕС зашло в тупик, а отсутствие венгерского премьера, в свою очередь, позволило принять решение о начале переговоров с киевским режимом.

 В ночь на 15 декабря лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Когда Совет ЕС принимал решение по Украине, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседаний, хотя официально не воспользовался своим правом вето.

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#украина
#венгрия
#мид
#евросоюз
#виктор орбан
#германия
#олаф
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CБУ объявила в розыск патриарха Кирилла
16 декабря 2023, 02:30

Фото: iStock/AlexeyBorodin

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. на сайте украинского Министерства внутренних дел.
СБУ считает, что патриарх Кирилл «регулярно распространяет нарративы Кремля», в марте 2022 года благословил командующего Росгвардией Виктора Золотова «на войну против Украины», а в конце февраля 2023-го — «оправдывал оккупацию востока Украины».

Кроме того, патриарх Кирилл обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины». По данным СБУ, с начала СВО заведено 70 уголовных производств в отношении священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Под следствием 16 митрополитов.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда счел шаг украинских спецслужб предсказуемым. «Беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности этой репрессивной машины, от рук которой пострадали многие невинные чада церкви на Украине», — написал он в своём Telegram-канале.

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#патриарх кирилл
#розыск
#сбу
#украина
#мвд
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ЕС разрешил Словакии ещё год использовать российскую нефть
Премьер Словакии Фицо: ЕС разрешил Братиславе ещё год использовать нефть из РФ
16 декабря 2023, 00:17

Фото: iStock/Дмитрий_Ларичев

Евросоюз одобрил на один год исключение из санкций, позволяющее Словакии использовать российскую нефть. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого приводит РИА Новости.
«Мы одобрили пакет санкций, который содержит чрезвычайно важное исключение для нас, это исключение на использование российской нефти для производства», — заявил Фицо журналистам на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. 

По словам главы словацкого правительства, в новом пакете санкций отмечено, что Словакия не будет обязана соблюдать эмбарго в отношении российской нефти. Исключения будут действовать в течение года. 

Премьер добавил, что он уже доводил до министерств Словакии положения нового пакета санкций, и члены правительства страны не нашли в нем негативных для экономики страны моментов.

Ранее министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар заявлял, что Словакия выступит против включения в санкционный список Евросоюза пункта о топливе для атомных электростанций.

Чистые доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, что стало самым высоким показателем с начала спецоперации на Украине. За первые девять месяцев этого года российские и теневые владельцы флота перевезли свыше 70% нефтяных грузов России. Это позволило сохранить контроль над экспортом, при этом постепенно повышая цены.

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#нефть
#россия
#словакия
#санкции
#евросоюз
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Израильские военные по ошибке расстреляли трех заложников во время боя в секторе Газа
ЦАХАЛ: в секторе Газа солдаты по ошибке расстреляли трех заложников
15 декабря 2023, 22:42

Фото: iStock/e-crow

Во время боевых действий в секторе Газа военные Армии обороны Израиля ошибочно восприняли трех израильских заложников как угрозу и открыли по ним огонь и убили. Все трое убиты. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«Во время боя в Эш-Шуджаии ЦАХАЛ ошибочно определил трех израильских заложников как угрозу. В результате военные открыли по ним огонь, и они были убиты», - говорится в заявлении.

В ведомстве отмечается, что по данному факту проводится расследование.

Уточняется, что личности погибших вызвали у израильских военных некие сомнения. Их тела перевезли для экспертизы, которая подтвердила, что убитые были израильскими заложниками движения ХАМАС.

Родственники погибших уже введены в курс дела. Армия Израиля выразила глубокие сожаления по поводу произошедшего, отметив, что основная их миссия заключается в возвращении всех заложников домой.

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#военные
#армия
#курс
#расследование
#тела
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Путин не позволит вмешиваться в российские выборы извне
Путин: все попытки вмешаться в выборы извне будут жестко пресекаться
15 декабря 2023, 22:21

Фото: сайт Кремля

Предвыборная кампания в России будет проводиться на конкурентной основе, а также в полном соответствии с российскими законами, любое вмешательство извне будет жёстко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с руководством Государственной думы и лидерами фракций.
Затронув тему предстоящих выборов президента России, который состоятся в марте 2024 года, Путин отметил, что впереди избирательная компания, и в этом вопросе необходимо сразу обозначить главные позиции.

По словам действующего президента России, выборы должны проходить на конкурентной основе, а также в полном соответствии с российскими законами.

«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами РФ», - подчеркнул Путин.

Напомним, Путин провёл встречу с лидерами фракций Государственной Думы. В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Конституция РФ создала прочные гарантии прав и свобод граждан, а также определила облик нынешнего парламента.

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#выборы
#путин
#рф
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Минюст признал иноагентом ещё одного покинувшего Россию актёра
Минюст признал иноагентом актёра Анатолий Белого* и ещё четверых человек
15 декабря 2023, 21:19

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Министерство юстиции РФ дополнило реестр иностранных агентов актёром Анатолием Белым* (Анатолием Вайсманом*) и ещё четырьмя лицами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что актёр Белый* открыто выступал против проведения спецоперации на Украине, распространял ложную информацию о деятельности российских властей и участвовал в мероприятиях по сбору денег на нужды украинской армии. 

В реестре также числится журналист Андрей Затирко*, выступавший против проведения спецоперации и занимавшийся созданием и распространением материалов для иноагентов.

Также указан правозащитник, журналист и главный редактор интернет-издания «Кавказский узел»* Григорий Шведов*, который распространял фейковую информацию о решениях, принимаемых российскими властями. По сообщениям ведомства, он получал финансирование из-за рубежа. 

Хельга Пирогова* внесена в реестр за распространение недостоверной информации о политике российских властей, а также за критику проведения спецоперации на Украине.

Последним лицом, признанным иноагентом 15 декабря стал Денис Соколов*, который публично поддерживал Вооружённые силы Украины и призывал к действиям, создающим угрозу для территориальной целостности России.

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#минюст рф
#ограничения
#россия
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Основатель Facebook* Марк Цукерберг строит бункер, готовясь к апокалипсису
15 декабря 2023, 21:00

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Миллиардер и основатель Facebook* Марк Цукерберг начал строить комплекс с бункером, так он готовится к возможному апокалипсису. Об этом сообщает The New York Post.
Согласно статье, строительство комплекса, включающего в себя бункер, обойдется миллиардеру в 100 миллионов долларов. Убежище уже частично построено. Уточняется, что это проект индивидуального строительства станет самым дорогим в современной истории.

Комплекс предусматривает наличие аварийных выходов, собственные источники еды. В целом, там будет все для комфортной жизни.

Напомним, состояние Цукерберга в 2023 году выросло на $44,3 млрд. Глава корпорации Meta* (владеет запрещенными в России сервисами Facebook** и Instagram**, а также мессенджером WhatsApp, признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на $44,3 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Это наиболее быстрый рост благосостояния среди самых богатых людей планеты, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

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#строительство
#комплекс
#проект
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Путин встретился с лидерами фракций Госдумы
15 декабря 2023, 20:58

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Президент России Владимир Путин провёл встречу с лидерами фракций Государственной Думы.
В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Конституция РФ создала прочные гарантии прав и свобод граждан, а также определила облик нынешнего парламента.

Также Путин подчеркнул, что источником власти в стране является только народ. 

Ранее сообщалось, что фракция КПРФ определилась с кандидатами на пост президента России. Так, от партии будут выдвигаться её председатель Геннадий Зюганов и депутат Госдумы Сергей Левченко. 

Также о своём намерении участвовать в президентских выборах объявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который до 24 мая 2024 года будет находиться под стражей по подозрению в призывах к экстремизму. 

Предполагается, что от партии ЛДПР в качестве кандидата выступит её председатель Леонид Слуцкий. А от «Новых людей» – Алексей Нечаев. 

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#владимир путин
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#выборы
#конституция рф
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