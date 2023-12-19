Турэксперт Горин заявил о росте популярности гастрономических туров

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Вице-президент Российского союза индустрии Дмитрий Горин заявил, что сейчас среди граждан наблюдается рост популярности гастрономических и винных туров.
«Популярными стали гастрономические направления, винные туры. Здесь очень большая востребованность с посещением виноделен и дегустацией», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Горин.
Кроме этого, у людей вновь возрос интерес к путешествиям по Золотому кольцу, по Русским усадьбам, а также на русский Север. Если говорить о последнем, то здесь туристов привлекает, по большей части, Северное сияние.
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