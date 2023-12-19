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Турэксперт Горин заявил о росте популярности гастрономических туров

19 декабря 2023, 19:35
Фото: istockphoto.com/StarpStock

Фото: istockphoto.com/StarpStock

Вице-президент Российского союза индустрии Дмитрий Горин заявил, что сейчас среди граждан наблюдается рост популярности гастрономических и винных туров.
«Популярными стали гастрономические направления, винные туры. Здесь очень большая востребованность с посещением виноделен и дегустацией», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Горин.

Кроме этого, у людей вновь возрос интерес к путешествиям по Золотому кольцу, по Русским усадьбам, а также на русский Север. Если говорить о последнем, то здесь туристов привлекает, по большей части, Северное сияние.


Специалист добавил, что востребованы и железнодорожные путешествия. Например, людей привлекают поездки на поезде в Карелию.

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Небензя назвал две страны, которые препятствуют прекращению огня в Газе
Небензя: Только США и Израиль выступают против прекращения огня в Газе
19 декабря 2023, 20:20

Фото: kremlin.ru

Во всём мире только две страны выступают против прекращения огня в секторе Газа – это США и Израиль, с таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания организации.
«Не будет преувеличением сказать, что в мире сложился консенсус насчет необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе. Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему мировому сообществу, – это Соединенные Штаты», - прокомментировал ситуацию Небензя.

При этом, вчера бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал о следующем вооружённом конфликте, который готовятся развязать Соединённые Штаты Америки. По его словам, правительство США намерено провести военную операцию в Йемене. Риттер убеждён, что устраивать кровопролитие в и без того обнищавшем государстве – достаточно низкий поступок со стороны США.

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#сша
#израиль
#сектор газа
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Путин поручил кабмину установить приоритет очерёдности газификации льготников
19 декабря 2023, 20:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обратился к правительству с поручением установить приоритет очерёдности социальной газификации для льготных категорий граждан, уделив внимание участникам СВО. Об этом следует из публикации на сайте Кремля.
Отмечается, что кабмин должен выполнить поручение совместно с властями регионов и «Газпромом».

В перечне поручений уточняется, что в приоритете должны быть малоимущие граждане, лица с низкими доходами, участники спецоперации и члены их семей. Дальнейшие приоритеты кабмин должен разработать самостоятельно.

Вместе с тем, правительству поручено разработать меры для роста кадрового и технического ресурса газораспределительных компаний и осуществить работу по устранению недостатков.

Для выполнения поручений даётся срок до 15 марта.

Также Путин дал рекомендацию «Народному фронту» взять под контроль проведение социальной газификации. Глава государства ожидает доклад по данному вопросу до 1 февраля, а затем – один раз в полгода.

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#поручение
#правительство
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«Слушайте Путина»: Американский эксперт обратился к Западу с неожиданным заявлением
Американский разведчик Риттер призвал Запад внимательно слушать Путина
19 декабря 2023, 18:53

Фото: kremlin.ru

Западу необходимо внимательно слушать российского президента Владимира Путина, чтобы понять, что РФ намерена делать дальше, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«Я дам совет — слушайте, что говорит Путин. Этот человек четко говорит, что Россия будет делать. Благодаря его речам можно понять многое о том, как работает российское правительство, каковы его приоритеты», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По мнению разведчика, Россия больше не будет доверять западным лидерам, пока они координально не изменят свой политический курс.

Риттер также напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о том, что намерен наладить отношения с Западом и не собирается проявлять военной агрессии по отношению к странам Североатлантического альянса.

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#россия
#владимир путин
#правительство
#европа
#сша
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Издание WSJ раскрыло детали обмена Ярошенко и Медведчука
19 декабря 2023, 18:12

Фото: istockphoto/Enrique Ramos Lopez

The Wall Street Journal, ссылаясь на турецких и американских чиновников, сообщило подробности обмена российского летчика Константина Ярошенко на американского экс-морпеха Тревора Рида.
Обмен состоялся в апреле прошлого года в Турции. Он проходил на взлетно-посадочной полосе аэропорта Анкары. Её обычно используют VIP-персоны.

WSJ пишет, что РФ использовала этот же аэропорт для обмена украинских военных на Виктора Медведчука. На борту Тревор Рид сопровождался сотрудниками спецназа ФСБ «Альфа». Обмен с российской стороны курировал полковник Сергей Латков.
После прилета борта из России в аэропорт Анкары в салон самолета зашел специальный представитель президента США по делам заложников Роджер Карстенс. Он должен был опознать Тревора Рида.

Видео- и фотосъемка в момент обмена была под запретом. Но издание опубликовало фотографию со взлетной полосы. На кадре видны делегации России и США. Константин Ярошенко и Тревор Рид направляются навстречу друг к другу.

На фото видно, что в руках Ярошенко держит желтую папку, а сопровождающие Тревора Рида несут клетчатую сумку.

При этом обмен Виктора Медведчука на солдат ВСУ, который проходил в аэропорту Анкары 22 сентября 2022 года, оказался сложнее с точки зрения установления договоренностей.

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Польский суд признал 14 человек виновными в шпионаже в пользу России

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#сша
#россия
#турция
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Польский суд признал 14 человек виновными в шпионаже в пользу России
19 декабря 2023, 17:54

Фото: istock / Zolnierek

14 граждан России, Украины и Белоруссии польский суд признал виновными в якобы шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает агентство Франс Пресс. Польские спецслужбы до этого направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в работе на российскую разведку.

Гражданам предъявили обвинения в участии в организованной преступной группировке и в работе в пользу иностранной разведки.

Также задержанные обвиняются в подготовке диверсий.

В качестве обвиняемых проходят 12 граждан Украины, 3 белоруса и россиянин. Какие приговоры вынесли в отношении данных лиц, пока неизвестно.

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#польша
#суд
#новости
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Премьер Польши уволил руководителей всех спецслужб страны
Премьер Польши Туск провел отставки руководителей всех спецслужб страны
19 декабря 2023, 17:51

Фото: iStock/macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об отставках всего руководящего состава спецслужб страны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
Туск назвал кадровые перестановки «началом дня» и сообщил, что руководящий состав спецслужб страны полностью переназначен.

Изменения коснулись Агентства разведки и внутренней безопасности, а также Службы военной разведки, Военной контрразведки и Центрального антикоррупционного бюро. Свое решение о назначении новых глав Туск решил не объяснять.

Дональд Туск приступил к обязанностям премьер-министра Польши 13 декабря. Он известен своими заявлениями о выстраивании нового политического строя в стране и оппозиционными взглядами. Также новый польский премьер рьяно выступает за выделение финансовой помощи Украине и принятие ее в блок НАТО и присоединение к ЕС.

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#министр
#польша
#ес
#нато
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Путин вручил госнаграды Героям России
Путин наградил Героев России госнаградами после коллегии Минобороны РФ
19 декабря 2023, 17:05

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин наградил Героев России по завершении расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.
Глава государства отметил, что в ходе спецоперации военные, удостоенные здания Героя Российской Федерации, отважно сражались на передовой, действовали профессионально и мужественно, слаженно выполняли боевые задачи вместе с боевыми товарищами.

Также Путин выразил благодарность награждённым и их однополчанам за храбрость и силу духа. Президент подчеркнул, что Россия верит в них и гордится подвигами, которые они совершают на поле боя.

В заключение российский лидер подчеркнул, что с таким настроем, который наблюдается у бойцов и командиров, достичь поставленных целей спецоперации обязательно удастся, а значит будет защищён народ, суверенитет и безопасность России.

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#россия
#награда
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Шойгу рассказал о планах по расширению российской армии
Шойгу: планируется увеличить численность ВС РФ до 1,5 млн человек
19 декабря 2023, 16:54

Фото: сайт Кремля

Россия планирует увеличить численность Вооружённых сил до 1,5 миллионов человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Говоря о планах на предстоящий год глава оборонного ведомства подчеркнул необходимость расширения состава российской армии. Так, в дальнейшем численность ВС РФ будет доведена до полутора миллионов солдат.

Вместе с тем Шойгу раскрыл планы по увеличению численности военнослужащих по контракту до 745 тысяч человек к концу 2024 года. Достичь таких показателей можно за счёт комплектования новых формирований.

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Подмосковный аллерголог Никонова научила отличать аллергию от простуды
19 декабря 2023, 16:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Аллергия может возникнуть у человека не только летом или весной, но и зимой. Об этом предупредила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.
У ребёнка кашель, насморк и слабость могут начаться и в декабрьские морозы. Врач рассказала, как при похожих симптомах отличить аллергию от простуды.
«И в том, и в другом случаях возникает насморк, чихание, иногда кашель. Но в одном случае причиной становятся вирусы и бактерии, в другом – аллергены. При ОРВИ насморк и кашель могут сопровождаться болью в горле, слабостью и повышением температуры. Как правило, этому предшествует контакт с болеющим человеком – например в детском коллективе», – отметила Никонова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Аллергия, по её словам, проявляется частым чиханием, насморком с прозрачным выделением или заложенностью носа.
«Также аллергия может сопровождаться зудящей сыпью на коже или отёками губ или глаз. Обычная простуда проходит через неделю-две, а при аллергии насморк, кашель и слезотечение могут длиться месяцами», – пояснила медик.
При первых симптомах аллергии она посоветовала немедленно обращаться за медицинской помощью. Врач проведёт диагностику и назначит лечение.

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#московская область
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