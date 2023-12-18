Москвичи чаще других жителей РФ посещали Петербург в 2023 году

Фото: istockphoto.com/encrier
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга перечислил топ регионов РФ, жители которых выбирают для своих поездок Северную столицу в этом году. Лидером этого рейтинга оказалась Москва.
Отмечается, что столица заняла первое место в топе с результатом 22,5%.
На втором месте расположилась Московская область с результатом 6,1%, а на третьем — Псковская область.
Как передаёт «Петербургский дневник», за тройкой лидеров следует Республика Карелия, Нижегородская область, Краснодарский край, Тверская область и Татарстан.
Кроме того, отмечается, что Санкт-Петербург в этом году посетили 9,4 млн туристов.
Ранее в пресс-службе Tutu сообщили, что чаще всего отельных бронирований было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.
Читайте также:
Посол гостеприимства Подмосковья представила регион на встрече сообщества
Tutu: Чаще всего россияне бронировали отели в Москве и Петербурге
На Колыме может появится курортный сбор для туристов
На втором месте расположилась Московская область с результатом 6,1%, а на третьем — Псковская область.
Кроме того, отмечается, что Санкт-Петербург в этом году посетили 9,4 млн туристов.
Ранее в пресс-службе Tutu сообщили, что чаще всего отельных бронирований было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.
Читайте также:
Посол гостеприимства Подмосковья представила регион на встрече сообщества
Tutu: Чаще всего россияне бронировали отели в Москве и Петербурге
На Колыме может появится курортный сбор для туристов
Мелисса Тимофеева