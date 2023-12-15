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Tutu: Чаще всего россияне бронировали отели в Москве и Петербурге

15 декабря 2023, 17:30
Фото: istockphoto.com/kadmy

Фото: istockphoto.com/kadmy

В пресс-службе Tutu сообщили, что чаще всего отельных бронирований было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.
«Останавливаются в Москве, как правило, на две ночи, а за ночь платят в среднем 4 169 рублей. В Санкт-Петербурге за ночь платят в среднем 4 060 рублей, а бронируют отели и другие объекты размещения в среднем на три ночи», — приводит Газета.ру текст исследования.

Следующим по популярности бронирования отелей идёт Сочи, а за ним — Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Волгоград, Владивосток.


А вот из зарубежных направлений весьма популярны оказались Беларусь и Турция. Далее в этом рейтинге следуют Казахстан, Армения, Узбекистан, Абхазия и Грузия.

Согласно проведённому компанией опросу, 95,8% бронирований приходилось на Россию, и лишь 4,2% — на зарубежные направления.

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#туризм
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#бронирование
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На Колыме может появится курортный сбор для туристов
15 декабря 2023, 16:32

Фото: istockphoto.com/andzher

Власти Магаданской области заявили о планах ввести курортный сбор для туристов.
Так, в министерство культуры и туризма региона отметили, что средства пойдут на развития туристической сферы и престижа Магаданской области.

«Продолжается модернизация материально-технической базы в сфере туризма. Речь будет идти не о многомиллионных вливаниях в отрасль за счёт курортного сбора. Здесь вопрос в наиболее эффективном расходовании поступающих средств. Рассматривается возможность направления сборов на системное продвижение туристического потенциала и положительного имиджа Магаданской области», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в ведомстве.

При этом, там отметили, что окончательного решения по этому вопросу ещё не принято, а работа в этом направлении будет начата только после тщательной оценки и проверки всех факторов экспертами отрасли.

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#туризм
#налоги
#россия
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Комик Долгополов, переехавший в Германию, пожаловался на цены и налоги
15 декабря 2023, 13:29

Фото: istockphoto/elxeneize

Стендап-комик Александр Долгополов, который переехал в Германию, жалуется на высокие цены и большие налоги в Берлине.
Об этом он рассказал в разговоре с юмористами Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Гариком Оганисяном. Видео доступно на YouTube.

По словам Долгополова, в Берлине очень дорогое жилье. 

«Квартира, в которой я живу, — это мое самое дорогое жилье в жизни. Это маленькая однушка, очень маленькое жилье», —говорит комик. 
Также юморист утверждает, что мигрантам в Берлине слишком дорого жить. 

«Здесь обязательно надо платить страховку — это в среднем 200-300 евро в месяц», —сказал Долгополов и уточнил, что за отсутствие страховки могут депортировать.
Александра Долгополова удивили в Германии и большие налоги. 

«Вплоть до 40% налогов нужно платить. Помимо подоходного налога, здесь всякие безумные налоги. Налог на радио ты должен платить, даже если ты не слушаешь радио, налог на религию, если ты верующий человек», — рассказал Александр Долгополов. 
Ранее сообщалось, что известный комик, экс-резидент Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин, переехавший в США, продал московскую квартиру.

Telegram-каналу SHOT пишет, что Незлобин с семьей уехал из Россию после начала СВО на Украине. В конце октября 2023 года он продал двухкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы. Она находится в доме, который был построен на улице Каретный ряд по спецпроекту для работников Большого театра. 

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#шоу-бизнес
#новости
#жильё
#цены
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В Московской области откроется выставка «Кукольная история под Новый год»
14 декабря 2023, 15:28

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Воскресенске откроется выставка «Кукольная история под Новый год». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка авторских игрушек и кукол «Кукольная история под Новый год» начнет работу 18 декабря в культурном центре «Усадьба Кривякино» городского округа Воскресенск.

В рамках экспозиции гости и жители Московской области смогут увидеть предметы искусства и коллекционирования: фарфоровые куклы, куклы в национальных и исторических костюмах, а также мягкие и вязаные и елочные игрушки.

Кроме этого, данный культурный центр занимается организацией и проведением представлений, выставок, семинаров, а даже выступлений профессиональных и самодеятельных коллективов.

Стоит отметить,что выставка будет работать до 14 января 2024 года. Подробную информацию можно найти на официальном туристическом портале Подмосковья. 

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#подмосковье
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Маркетолог Душинова: Турция будет стараться сохранить формат «всё включено»
13 декабря 2023, 15:43

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Маркетолог интернет-магазина туров Светлана Душинова высказала мнение о том, что Турция несмотря ни на какие предложения всё равно постарается сохранить систему «всё включено» для того, чтобы не потерять туристов.
Так специалист прокомментировала заявление главы Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каана Кавалоглу о том, что формат «всё включено» пересмотрят. Предлагается, что турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить.

«Отрасль изучает пример отелей ОАЭ, где подобные предложения успешно существуют. Но российские туристы привыкли к турецкой системе питания. Так, в высокий сезон 95% поездок на направлении имеют питание «всё включено» или «ультра всё включено». Если отдыхающие потеряют возможность этого выбора, то, скорее всего, переключатся на другие страны», — добавила в беседе с RT Душинова.

Кроме того, она отметила, что туры и так подорожали, и туристы, платящие большие деньги за путешествия, не хотят платить ещё. Таким образом, по её словам, новая система может отвернуть от себя большое количество людей.

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#туристы
#страны
#туры
#поездки
#путешествия
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Подмосковье стало лауреатом туристической премии «Russian Traveler Awards 2023»
12 декабря 2023, 10:48

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московская область отмечена в нескольких номинациях туристической премии «Russian Traveler Awards 2023». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Подвели итоги онлайн-голосования «Russian Traveler Awards 2023» от журнала Russian Traveler. Конкурс был направлен на освещение и популяризацию туристических возможностей нашей страны.

«Второй год подряд подмосковные проекты отмечают на премии «Russian Traveler Awards». В этом году Министерство культуры и туризма Московской области удостоено диплома в специальной номинации «За развитие культурного кода». Второе место в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» занял проект «Коломна — Зарайск: древние кремли и гастрономические радости». Одним из победителей голосования за «Национальное блюдо/Продукт» стал Коломенский калач, он занял второе место», – поделилась вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Стоит отметить, что победителей конкурса определяли при помощи народного голосования, целью которого являлось привлечение широкой аудитории к поддержке внутреннего туризма России и повышение информированности аудитории о туристических локациях в регионах.

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#туристический маршрут
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Павловский Посад включён в аудиоэкскурсию для автолюбителей от RUSSPASS
11 декабря 2023, 18:01

Фото: Минкульт МО

Цифровой туристический сервис RUSSPASS накануне зимних праздников выпустил аудиоэкскурсию в формате подкаста для любителей автомобильных путешествий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, которое оказало информационную поддержку в разработке экскурсии.
Маршрут «Новогоднее ралли» рассчитан на два дня и охватывает несколько населённых пунктов, в том числе Павловский Посад. Подкаст в формате живой беседы ведут автопутешественник и видеоблогер Богдан Булычёв, а также историк и телеведущий Виталий Калашников
«Маршрут протяженностью 350 км проходит по старинным городам Московской, Владимирской и Ивановской областей. Путешествие начинается в столичном музее «Автомобили мира», часть пути проходит по скоростной трассе М-12 «Восток». Сейчас по новой дороге М-12 до интересных мест и достопримечательностей Московской области можно доехать в два раза быстрее», – говорится в сообщении. 
Из аудиоэкскурсии можно узнать об истории подмосковного Павловского Посада, секретах знаменитого павлопосадского платка и символа старинного города – колокольни храма Воскресения. Эта колокольня изображена на гербе и флаге города. Высота сооружения – 58 м.
 
Маршрут аудиоэкскурсии проходит по окрестностям таких подмосковных городов, как Люберцы, Электроугли, Электросталь и Ногинск, где сохранились дворянские усадьбы и образцы промышленной архитектуры. В этих местах уже в ХIХ веке строили промышленные предприятия и фабричные городки. 
 
Всего на специальной странице сервиса RUSSPASS собрано более 50 бесплатных аудиоэкскурсий. Все они разработаны профессиональными экскурсоводами, а озвучены актёрами, тележурналистами и радиоведущими.
 
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#павловский посад
#подмосковье
#московская область
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Турэксперт Мкртчян раскрыл секрет бюджетного отдыха на Новый год
Турэксперт Мкртчян: Недорого можно отдохнуть недалеко от дома
11 декабря 2023, 14:13

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что бюджетно провести новогодние праздники можно, не уезжая далеко от дома.
«Естественно, самый бюджетный отдых –недалеко от дома, не покидая своего региона. <…> Так, если, люди живут в Москве, то можно поехать в Подмосковье или по Малому Золотому кольцу. Живущие в Краснодарском крае могут отдохнуть в горах, то есть в Адыгее. Если мы говорим о Владивостоке, то в пределах Приморского края есть очень много интересных заповедников, отелей типа «релакс», недорогих санаториев», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Мкртчян.

Ранее россиянам рекомендовали основные блюда, которые очень подойдут к новогоднему столу. Как пишет utro.ru, для встречи 2024 года отлично подойдут рыба, морепродукты, блюда, приправленные специями, такими, как перец, чеснок, имбирь, а также свежие фрукты. Кроме того, неплохо будет поставить на стол новые блюда, которые ранее не готовились в семье.

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#поездки
#люди
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Блогерша из РФ узнала у знакомого американца о трех раздражающих его вещах в США
11 декабря 2023, 06:31

Фото: iStock/Tzido

Блогерша из России поговорила со знакомым американцем и спросила, какие три вещи его больше всего раздражают в США. Об этом она рассказала в своём блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».
По словам иностранца, в США нет свободы действия и свободы слова.

«Знаешь, что меня очень злит в этой стране? Что мы не можем выходить на улицу и осуждать Израиль за его действия в отношении Палестины», — процитировала девушка слова американца.

Он добавил, что раздражающей особенностью также является отсутствие на его родине безопасности.

«Всегда ощущал себя в большей безопасности в других странах. Слишком уж много здесь происшествий», — поделился мужчина.

Помимо этого, иностранец пожаловался на еду в Соединённых Штатах — не полезную и «будто пластмассовую».

«Я был в других странах, поэтому могу сравнить. Это совершенно другое качество! Чувствуешь, что хлеб настоящий, а не сделанный из непонятно чего. Мясо вкусное», — отметил он.

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Опрос: Почти треть россиян планирует поездки на Новый год
08 декабря 2023, 17:18

Фото: istockphoto.com/Valerii Apetroaiei

Опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir показал, что на новогодние праздники 28,9% россиян планируют отправится в путешествие.
Большинство из тех, кто планирует встретить Новый год не дома, планирует экскурсионные туры по России. Далее по популярности следуют российские горнолыжные и морские курорты, и лишь 2,4% респондентов хотят отдохнуть на пляжном курорте за рубежом.

«Популярность почти всех видов туризма заметно выросла, за исключением отечественных морских курортов, чья доля за год осталась стабильной. Самый распространенный формат новогодней поездки у россиян – визит к родственникам или друзьям. Почти столь же популярны поездки за город. Эта доля по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Остальные участники пока не определились с планами», — отметили в пресс-службе платформы.

Как передаёт Газета.ру, 71,1% респондентов ответили, что намерены новогодние праздники провести дома.

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#поездки
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