Tutu: Чаще всего россияне бронировали отели в Москве и Петербурге

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В пресс-службе Tutu сообщили, что чаще всего отельных бронирований было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.
«Останавливаются в Москве, как правило, на две ночи, а за ночь платят в среднем 4 169 рублей. В Санкт-Петербурге за ночь платят в среднем 4 060 рублей, а бронируют отели и другие объекты размещения в среднем на три ночи», — приводит Газета.ру текст исследования.
Следующим по популярности бронирования отелей идёт Сочи, а за ним — Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Волгоград, Владивосток.
Согласно проведённому компанией опросу, 95,8% бронирований приходилось на Россию, и лишь 4,2% — на зарубежные направления.
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