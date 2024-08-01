Во Франции рассказали о прохождении террористами из Мали обучения на Украине

Фото: iStock/zabelin
Террористы из малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA отправлялись на Украину для прохождения обучения, сообщило французское издание Le Monde.
«По словам источников, сотрудничество не ограничивается обменом разведданными: украинские спецслужбы обучали малийских повстанцев обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой», – передает издание.
По данным другого источника, некоторые члены CSP-DPA прошли подготовку непосредственно на Украине.
Отмечается, что они обменивались с украинской армией информацией о методах работы частной военной компании «Вагнер» и возможностях ее бойцов.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко призвал повысить налоги для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с исчерпанностью возможностей и источников армии.
Читайте также:
Стало известно, как в Мали отомстили за атаку на колонну ЧВК «Вагнер»
Сенатор Рогозин призвал вызволить бойцов ЧВК «Вагнеров» из плена туарегов в Мали
Фото туарегов с флагом Украины якобы после гибели «вагнеровцев» оказалось старым
Александр Климов