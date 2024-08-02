Турецкие власти заблокировали доступ к социальной сети Instagram*

Фото: istockphoto/bigtunaonline
Власти Турции со 2 августа заблокировали доступ к сайту Instagram.com*. Такое решение принято Советом по информационным технологиям и связи.
Причины блокировки, равно как и её продолжительность, не называются. Социальная сеть одинаково недоступна и с мобильных устройств, и со стационарных компьютеров.
Высказываются предположения, что это может быть связано с тем, что администраторы Instagram* блокировали сообщения с выражением соболезнований по поводу убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Глава Управления по связям при администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 31 июля назвал такие действия соцсети проявлением цензуры и пообещал защищать свободу выражения, предприняв определённые действия против платформы, которая не раз доказывала, что «служит глобальной эксплуататорской системе несправедливости».
Читайте также:
Депутат рассказал о безуспешных попытках заставить жену отказаться от Instagram*
Кадыров призвал не замедлять, а заблокировать YouTube в России
Илон Маск рассказал, чем опасен WhatsApp
* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Александр Бойцов