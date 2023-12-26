Турецкий историк считает, что США скоро сдадут Украину

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США в будущем сдадут Украину, а пока они пытаются компенсировать неудачи в постсоветской республике в Евразии. Такое заявление сделал турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
Он пояснил, что последние атаки РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции как террористическая – ред.) нельзя рассматривать отдельно от планов США относительно региона. Историк уверен, что Америка воспринимает РПК и курдские Отряды народной самообороны как своих союзников в данном регионе.
Таким образом, специалист считает, что напряженность в Восточном Средиземноморье является частью американского плана.
Ранее бывший сотрудник Совбеза США и экс-помощник Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен рассказал, что США перестали выделять помощь Украине из-за провального контрнаступления ВСУ.
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«Планы РПК и США в регионе совпадают. Активизация РПК совпала с событиями в Газе, с планами Тель-Авива по созданию проекта "Большого Курдистана". Для реализации этого проекта необходимо "растоптать" Палестину, расчленить Турцию, Иран, Ирак и Сирию», - цитирует РИА Новости Перинчека.
Ранее бывший сотрудник Совбеза США и экс-помощник Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен рассказал, что США перестали выделять помощь Украине из-за провального контрнаступления ВСУ.
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Элина Позднякова