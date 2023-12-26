«В шаге от краха»: Польский эксперт предрёк ближайшее будущее Украины

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Пока российская армия добивается всё больших успехов, Украина приближается к краху, об этом заявил польский эксперт Яцек Бартосяк, его цитирует издание Do Rzeczy.
«Я ожидаю — и это самое главное — все более и более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада этих боеприпасов просто-напросто нет. Вместе с тем, Москва вполне может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море», — прокомментировал ситуацию Бартосяк.
По мнению эксперта, если Вооружённые силы РФ продолжат добиваться успехов и освобождать территории от ВСУ, то украинские солдаты могут устроить бунт и попытаться свергнуть командование. Он также считает, что Украина находится в одно шаге от полного краха уже сейчас.
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Евгения Парфентьева