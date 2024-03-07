Турция намерена провести крупную наземную операцию в Ираке

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Вооружённые силы Турции планируют провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщает издание Hürriyet.
Колумнист газеты Абдулькадир Сельви сообщил, что перед проведением операции было достигнуто соглашение с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, которая контролируется семьёй Барзани.
Отмечается, что турецкие власти намерены заблокировать от террористов всю границу с Ираком протяжённостью 378 километров.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о намерении создать коридор безопасности в Сирии глубиной 30-40 километров.
Напомним, что вооружённый конфликт Турции и Рабочей партии Курдистана впервые вспыхнул в 1984 году. Затем он возобновился в 2015. На севере Ирака расположены базы РПК, против которых турецкая сторона периодически проводит воздушные и наземные операции.
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Отмечается, что турецкие власти намерены заблокировать от террористов всю границу с Ираком протяжённостью 378 километров.
Напомним, что вооружённый конфликт Турции и Рабочей партии Курдистана впервые вспыхнул в 1984 году. Затем он возобновился в 2015. На севере Ирака расположены базы РПК, против которых турецкая сторона периодически проводит воздушные и наземные операции.
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Анастасия Чинкова