Радио1
Главная / Новости / Политика/ Турция потребовала скорейшего урегулирования ситуации в Газе

Турция потребовала скорейшего урегулирования ситуации в Газе

Глава МИД Турции Фидан призвал к скорейшему урегулированию в Газе
22 февраля 2024, 00:26
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что кризис в секторе Газа должен быть урегулирован как можно скорее, сообщает ТАСС.
Фидан потребовал от международного сообщества активного участия в урегулировании палестинской проблемы на основе признания существования двух государств. На встрече министров иностранных дел стран Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро Фидан подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа. Он также призвал мировых лидеров занять более активную позицию по этому вопросу.

«Турция надеется, что стороны вернутся к дипломатии и достигнут урегулирования путем переговоров», — подчеркнул он.


Министр пообещал приложить усилия в этом направлении.

Читайте также:

ЦАХАЛ заявил об уничтожении 12 000 боевиков ХАМАС в секторе Газа

WAFA: Более 70 мирных граждан погибли в результате удара Израиля по сектору Газа

Египет приступил к возведению стены на границе с сектором Газа
#сектор газа
#израиль
#турция
#мид
#g20
#палестина
#конфликт
#война
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия заявила, что ответит на санкции Великобритании из-за смерти Навального*
Посольство России: Москва не оставит без ответа санкции из-за смерти Навального
22 февраля 2024, 00:41

Фото: iStock/george tsartsianidis

Посольство России в Великобритании объявило, что Москва ответит на санкции Лондона против сотрудников исправительной колонии №3 (ИК-3) в связи со смертью Алексея Навального*, сообщает РИА Новости.
«Рассматриваем решение Лондона как тщетное и юридически ничтожное. Как и все предыдущие антироссийские выпады, оно не останется без ответа», – заявили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что новые ограничения были введены под надуманным предлогом и что никакого расследования по этому поводу не проводилось. Дипломаты выразили уверенность, что это решение было принято для того, чтобы посеять раздор среди россиян.

Читайте также:

США анонсировали новые санкции из-за смерти Навального*

Байден: США могут ввести новые санкции против России из-за смерти Навального*

Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального*, заявил Кэмерон

*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#россия
#великобритания
#посольство
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генпрокурор Нью-Йорка пригрозила конфисковать активы Трампа
Трампу пригрозили конфискацией активов
22 февраля 2024, 00:13

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс пригрозила экс-президенту США Дональду Трампу конфискацией его активов, если он не заплатит штраф в $355 млн по делу о финансовом мошенничестве. Интервью Джеймс с данным заявлением опубликовал ABC News.
Джеймс отметила, что готова без колебаний захватить здания Трампа, в частности, его небоскреб 40 на Уолл-стрит на Манхэттене.

16 февраля нью-йоркский судья Артур Энгорон оштрафовал Трампа, двух его старших сыновей и партнеров на $454,8 млн за предъявление ложных данных о личном капитале Трампа ради более выгодных условий кредита. Согласно судебному постановлению, политик завысил свой капитал на $3,6 млрд. Трамп и его юристы отрицают данные обвинения и намерены обжаловать постановление.

Читайте также:

Hill: «юридические удары» могут нанести ущерб финансовому состоянию Трампа

Нью-Йорский суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве

Обнародовавшему налоговую отчетность Трампа дали пять лет тюрьмы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров заявил о вынашивании Западом уголовных приемов для отъема российских активов
Лавров: Запад рассматривает уголовные приемы отъема российской собственности
22 февраля 2024, 00:13

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в вынашивании преступных методов захвата российской собственности и активов, приводит слова информационное агентство ТАСС.
«Вынашиваются уголовные приемы отъема суверенных активов и частной собственности. Сделана ставка на экстерриториальные санкции, экономическую дискриминацию, недобросовестную конкуренцию, "зеленые" барьеры, зажим эффективных форм перетока технологий и инвестиций», — заявил министри в своем выступлении на G20 в Рио-де-Жанейро.

Министр подчеркнул, что Запад будет использовать любые средства для достижения своих целей. Отметив, что НАТО нарушает свое обязательство не расширяться к границам России, Лавров добавил, что Запад берет курс на глобальную экспансию.

Читайте также:

МИД России: Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро

Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Каракасе

«Достать до сердца России»: Лавров заявил о планах ЕС поставить Киеву дальнобойное оружие
#сергей лавров
#россия
#европа
#сша
#g20
#конференция
#собственность
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина почти достигла договоренности с МВФ о предоставлении помощи
Bloomberg: Киев планирует договориться с МВФ о предоставлении $900 млн
21 февраля 2024, 23:35

Фото: iStock/DEBBY LOWE

По данным Bloomberg, Украина почти достигла соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении Киеву 900 миллионов долларов из кредита в 15,6 миллиардов долларов.
Агентство заявило, что это может стать «вторым по величине финансовым спасательным кругом» для Киева после грантов и кредитов от Европейского союза, а Киев достигнет соглашения о финансировании 22 февраля.

Это первый из четырех платежей на общую сумму 5,4 миллиарда долларов США, которые должны быть осуществлены в этом году в рамках полномасштабной программы, утвержденной для Украины на 2023 год.

Читайте также:

Украина опасается конкуренции за помощь от США

Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука

WSJ: Киев планирует продавать военные облигации в Европе
#украина
#помощь
#кредит
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Совете Федерации заявили, что ЕС исчерпал свои возможности для санкций
Сенатор Шендерюк-Жидков: ЕС полностью исчерпал свои санкционные возможности
21 февраля 2024, 23:23

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков заявил, что Европейский союз в настоящее время исчерпал свои санкционные силы, передает РИА Новости.
«Тот факт, что 13-й пакет фактически свелся к персональным ограничениям, говорит о том, что ЕС полностью исчерпал свои санкционные возможности», – сообщил сенатор.

По его словам, первый пакет санкций был разработан и подготовлен заранее, и теперь, когда ЕС не в состоянии расширить ограничения в отношении России, были объявлены персональные ограничения в отношении физических и юридических лиц.

Читайте также:

США анонсировали новые санкции из-за смерти Навального*

Грузия не поддержит антироссийские санкции и не станет открывать «второй фронт»

Евросоюз продлил санкции против России
#европа
#санкции
#права
#страны
#политика
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские социологи: уровень поддержки Зеленского падает
Украинские социологи зафиксировали стремительное падение популярности Зелинского
21 февраля 2024, 23:05

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинские социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) провели опрос общественного мнения о наиболее известных политиках и зафиксировали стремительное падение рейтинга Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
По данным КМИС, до февраля 2022 года рейтинг одобрения Зеленского составлял 37%, а после начала Специальной военной операции (СВО) к маю 2022 года он поднялся до 90%. За последние два месяца доля граждан, доверяющих Зеленскому, упала до 13%, что соответствует уровню полуторагодичной давности.

Эксперты связывают это с отставкой бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, неудачами на передовой и задержками с американской помощью.

Сам бывший главнокомандующий стал самой популярной фигурой среди украинцев: 94% опрошенных ему доверяют, 4% – не доверяют. На втором месте – руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (66% испытывают доверие, 19% – нет). Доверию президенту выразили лишь 64%.

Новому главе ВСУ Александру Сырскому доверяют 40% украинцев, не доверяют – 21%, а 35% не знают, о ком идет речь. Социологи также отметили, что опрос проводился до смены главнокомандующего.

«Всем очевидно, что там нам нужны новые лица. Разница между официальной риторикой и общественными настроениями огромна. Власти и народ разделяет пропасть», – утверждает директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

Читайте также:

В Британии раскрыли, почему Зеленский срочно покинул Киев

Зеленский пожаловался на тяжелую ситуацию на одном из направлений СВО

Зеленский заявил о превосходстве российских войск над ВСУ
#военные
#валерий залужный
#сво
#украина
#политика
#общество
#опрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Секретная служба США объявила в розыск российского хакера Строганова
21 февраля 2024, 22:37

Фото: iStock/welcomia

Секретная служба США объявила в розыск хакера Алексея Строганова из России, который действует под псевдонимом Флинт. Об этом говорится на сайте ведомства.
Ведомство заявляет, что с мая 2007 по июль 2017 года Строганов стал участником преступного сговора, чтобы взламывать компьютерные сети частных лиц, а также компаний с целью кражи номеров дебетовых и кредитных карт. Кроме того, утверждается, что он похищал личные данные владельцев этих карт. Полученные данные он передавал посредникам, которые продавали их на форумах для киберпреступников и сайтах даркнета.

Таким образом, организация утверждает, что в результате действий Строганова финансовые организации понесли убытки порядка 35 миллионов долларов.

Флинту предъявили обвинение и начали заниматься его преследованием.

Ранее американская корпорация Microsoft выпустила официальное заявление, в котором она утверждает, что зафиксировала взлом нескольких учетных записей сотрудников компании со стороны связанных с Россией хакеров.

Читайте также:

Почти всю инфраструктуру компании «Киевстар» уничтожили российские хакеры

Как украинские хакеры обвалили систему ФНС России и была ли утечка данных россиян

Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили послание для Зеленского
#кражи
#обвинение
#данные
#компании
#хакеры
#послание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Денисов: «Запад Украину точно не бросит»
21 февраля 2024, 22:22

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов высказал мнение о том, что западные страны не перестанут поддерживать Украину, а нормализация отношений Москвы и Киева затянется.
«Запад Украину точно не бросит. В международной политике такими инструментами не раскидываются. Ведь на это пришлось потратить колоссальное количество ресурсов, не только финансовых. Значит, для нас это будет угроза на десятилетия», — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщала о том, что Украине без помощи Соединенных Штатов придется решать, какие города получится удержать. Также она призвала представителей Конгресса США утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов для продолжения военных поставок Киеву.

Читайте также:

Сенатор Цеков: Запрос НАТО списка целей ВСУ в России – возмутительный факт

В НАТО предъявили требования к Украине по российским территориям

Пентагон: Без помощи США Украине самой придется решать, какие города она удержит
#запад
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сальдо жив»: Пресс-служба губернатора Херсонской области опровергла его гибель
Пресс-секретарь Сальдо опроверг слухи о его гибели
21 февраля 2024, 22:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Владимир Василенко опроверг слухи о его гибели.
Ранее в некоторых проукраинских Telegram-каналах появилась информация якобы об убийстве Сальдо.

По словам Василенко, данная информация является ложью.

«Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели», - сказал Василенко в беседе с ТАСС.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Сальдо отравили фенольными соединениями в августе 2022 года. Он пояснил, что ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. На наличие токсичных веществ в крови главы региона указали результаты проведенных медицинских исследований.

Читайте также:

Губернатор Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

Сальдо рассказал об изменениях в сознании солдат ВСУ в плену

Сальдо: ВС РФ продолжают зачищать Крынки от ВСУ
#губернатор
#архив
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф