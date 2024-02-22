Турция потребовала скорейшего урегулирования ситуации в Газе

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс пригрозила экс-президенту США Дональду Трампу конфискацией его активов, если он не заплатит штраф в $355 млн по делу о финансовом мошенничестве. Интервью Джеймс с данным заявлением опубликовал ABC News.