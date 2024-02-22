Турция потребовала скорейшего урегулирования ситуации в Газе

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что кризис в секторе Газа должен быть урегулирован как можно скорее, сообщает ТАСС.
Фидан потребовал от международного сообщества активного участия в урегулировании палестинской проблемы на основе признания существования двух государств. На встрече министров иностранных дел стран Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро Фидан подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа. Он также призвал мировых лидеров занять более активную позицию по этому вопросу.
Министр пообещал приложить усилия в этом направлении.
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«Турция надеется, что стороны вернутся к дипломатии и достигнут урегулирования путем переговоров», — подчеркнул он.
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Александр Климов