Турция решила выйти из санкционного списка по «Газпромбанку»

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Турция подала заявку на выход из санкционного списка по «Газпромбанку». Об этом информирует газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Уточняется, что в настоящее время Вашингтон изучает соответствующие заявки. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара, Анкаре необходимо получить от Штатов согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через «Газпромбанк», иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности Турции.
Напомним, США ввели санкции против «Газпромбанка», чтобы помешать Москве использовать международную финансовую систему. Помимо этой организации в санкционный список попали более 50 российских банков с международными связями и15 российских финансовых чиновников.
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Екатерина Коршунова