Турция отказалась передавать системы С-400 Украине

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Турция не будет передавать свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 никому, в том числе Украине. Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер, передает РИА Новости.
«Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400», — отметил Гюлер.Ранее глава турецкого оборонного ведомства заявил, что Анкара не собирается спрашивать разрешение на проведение операции у своих границ. Он подчеркнул, что Турецкая Республика «не подчинялась и не будет подчиняться чьим-либо приказам».
До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак