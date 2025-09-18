Турция отказалась возвращать России ранее поставленные ей ЗРК С-400
Турция не намерена возвращать России зенитно-ракетные комплексы С-400, ранее поставленные в рамках оборонного контракта. Об этом сообщают местные источники, на которые ссылается «Российская газета».
Отмечается, что эти системы сейчас находятся на вооружении ВС Турции.
Анкара приобрела у России четыре дивизиона С-400 в 2017 году, сумма сделки составила около 2,5 миллиарда долларов. Этот контракт стал крупнейшим соглашением между Москвой и Анкарой в сфере ВПК, но вызвал резкую негативную реакцию со стороны США и других союзников Турции по НАТО.
Белый дом неоднократно предупреждал Анкару о последствиях сотрудничества с Москвой в военной сфере. В 2020 году Турцию исключили из международной программы по разработке и производству истребителей пятого поколения F-35, несмотря на ранее сделанные инвестиции и участие в производственной цепочке.
В июне 2025 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вопрос российских С-400 в отношениях между Турцией и США закрыт. По его словам, поставленные системы находятся в распоряжении турецкой армии и продолжают использоваться в соответствии с интересами национальной безопасности.
Ранее в СМИ появлялись слухи о возможной передаче комплексов третьей стороне или их возврате России в рамках потенциальных договорённостей с Западом, однако заявления официальных лиц подтверждают, что Анкара не планирует менять свою позицию.
