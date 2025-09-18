Турция отказалась возвращать России ранее поставленные ей ЗРК С-400

18 сентября 2025, 14:51

Фото: iStock/3D_generator

Турция не намерена возвращать России зенитно-ракетные комплексы С-400, ранее поставленные в рамках оборонного контракта. Об этом сообщают местные источники, на которые ссылается «Российская газета».