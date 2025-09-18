НАТО запустило масштабные учения в Литве на фоне активности России и Беларуси

18 сентября 2025, 01:25

Фото Istock/Anna_Anikina

Альянс НАТО начал крупные учения на территории Литвы с участием 3,7 тысячи военнослужащих из восьми стран под командованием Германии.





Об этом сообщает TVP World со ссылкой на заявление литовского оборонного ведомства. Учения проводятся в рамках операции «Восточный часовой» (Eastern Sentinel), инициированной генеральным секретарём НАТО Марком Рютте после пролёта российских дронов над Польшей 10 сентября.



Литовские подразделения отрабатывают взаимодействие с немецкими войсками вблизи границы с Беларусью, где ранее были зафиксированы провокационные действия. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подчеркнула, что хотя масштаб учений «Запад-2025» сократился по сравнению с 2021 годом, возросло внимание к применению дронов, что требует повышенной готовности альянса.





«Риск инцидентов существует, но нет свидетельств о запланированных провокациях против Литвы», — заявила она.