Папа Римский заявил, что НАТО никогда не начинал военных действий
Папа Римский Лев XIV, отвечая на вопросы журналистов при выходе из летней резиденции в Кастель-Гандольфо, заявил, что НАТО никогда не начинал военных действий. Однако он признал обоснованность озабоченности Польши вопросами безопасности после недавних инцидентов с беспилотниками.
«НАТО не начинала никакой войны, поляки обеспокоены, поскольку видят, что их пространство было нарушено, и ситуация напряженная, что, безусловно, вызывает беспокойство», — сказал понтифик. Его слова передает итальянское агентство ANSA.Заявление Льва XIV отличается от позиции предыдущего Папы Франциска, который в 2022 году отмечал, что «лай НАТО у ворот России» мог спровоцировать Кремль на эскалацию конфликта. Несмотря на это, Франциск также подчеркивал сложность ситуации и избегал однозначных трактовок, отмечая, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта.
В Москве скептически отнеслись к заявлению Льва XIV. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что НАТО де-факто воюет с Россией, оказывая прямую и косвенную поддержку Украине.