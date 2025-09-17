Папа Римский заявил, что НАТО никогда не начинал военных действий

17 сентября 2025, 01:23

Фото: Istock/uzhursky

Папа Римский Лев XIV, отвечая на вопросы журналистов при выходе из летней резиденции в Кастель-Гандольфо, заявил, что НАТО никогда не начинал военных действий. Однако он признал обоснованность озабоченности Польши вопросами безопасности после недавних инцидентов с беспилотниками.







«НАТО не начинала никакой войны, поляки обеспокоены, поскольку видят, что их пространство было нарушено, и ситуация напряженная, что, безусловно, вызывает беспокойство», — сказал понтифик. Его слова передает итальянское агентство ANSA.