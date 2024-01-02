«Военное дело»: В Киеве поражен подземный бункер, погиб заместитель Залужного

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В Киеве уничтожен подземный командный пункт, на котором находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет «Военное дело».
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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