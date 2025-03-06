Турция предложила создать в Европе свой «центр силы» в противовес политике Трампа

Фото: istockphoto/Baris-Ozer
Политика вновь избранного президента США Дональда Трампа является «тревожным звонком» для европейской безопасности. Государствам Старого света, входящим в НАТО, следует объединиться и создать свой «центр притяжения».
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью британскому изданию The Financial Times. Ранее он принимал участие в неформальном саммите лидеров ряда европейских стран, собравшихся для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Глава турецкого МИД в беседе с корреспондентом газеты добавил также, что его страна хотела бы быть частью любой новой архитектуры европейской безопасности на случай, если НАТО распадется.
Читайте также:
Додик: Евросоюз хотел продолжать конфликт на Украине из-за своих кризисов
Пентагон официально подтвердил прекращение поставок вооружения Украине
Глава турецкого МИД Фидан примет участие в переговорах по Украине в Лондоне
Глава турецкого МИД в беседе с корреспондентом газеты добавил также, что его страна хотела бы быть частью любой новой архитектуры европейской безопасности на случай, если НАТО распадется.
«Джинн выпущен из бутылки, и нет никакого способа вернуть его обратно. Даже если Трамп решит сейчас не выводить войска из Европы, есть вероятность, что в будущем кто-то с похожими взглядами и политическими идеями все равно сможет подумать о сокращении вклада Америки в европейскую безопасность», — заявил Фидан.
Читайте также:
Додик: Евросоюз хотел продолжать конфликт на Украине из-за своих кризисов
Пентагон официально подтвердил прекращение поставок вооружения Украине
Глава турецкого МИД Фидан примет участие в переговорах по Украине в Лондоне
Александр Бойцов