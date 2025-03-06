Турция предложила создать в Европе свой «центр силы» в противовес политике Трампа

США остро нуждаются в российском обогащенном уране, так как РФ является крупнейшим игроком на этом рынке, контролируя более 40% мировых мощностей по обогащению урана. Об этом заявил один из руководителей инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард. По его мнению, Штаты, Франция и Британия пытаются создать свои обогатительные мощности, но на их полноценный запуск уйдут годы.