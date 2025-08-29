Турция разорвала торговлю с Израилем и закрыла небо для его самолётов

29 августа 2025, 20:31

Фото: iStock/ffikretow

В мае 2024 года Турция официально прекратила торговлю с Израилем, а сейчас объявила о полном разрыве торговых отношений и закрытии своего воздушного пространства для израильских самолётов. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, слова которого приводит LIFE.ru.