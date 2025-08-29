Турция разорвала торговлю с Израилем и закрыла небо для его самолётов
В мае 2024 года Турция официально прекратила торговлю с Израилем, а сейчас объявила о полном разрыве торговых отношений и закрытии своего воздушного пространства для израильских самолётов. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, слова которого приводит LIFE.ru.
Кроме того, Турция запретила проход своим судам в порты Израиля, что еще больше осложняет и без того напряжённые отношения между двумя странами.
Ранее власти Турции уже заявляли о прекращении торговых операций с Израилем, а сейчас шаги по блокировке воздушного и морского сообщения подчеркивают серьёзность конфликта.
Официальные причины такого решения пока не раскрываются, однако эксперты связывают его с обострением политических и дипломатических разногласий.
