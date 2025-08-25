В Турции раскрыли условие для завершения конфликта на Украине

25 августа 2025, 07:56

Политик Топкурулу: принятие условий России поможет завершить украинский конфликт

Фото: iStock/naumoid

Заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу заявил в интервью РИА Новости, что сохранение нынешнего темпа администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и принятие требований России могут привести к скорейшему завершению кризиса.





Трамп ранее высказывал надежду на ясность в вопросе мирного урегулирования в течение следующих двух недель. Топкурулу отметил, что возможное изменение подхода Трампа после этого срока может стать ключевым фактором в разрешении конфликта.





«Похоже, конфликт близится к завершению. Если команда Трампа сохранит преимущество, достигнутое за последние 1 — 2 недели, она в значительной степени примет требования России и закончит войну между Россией и Украиной», — заявил политик.