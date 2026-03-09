Турция сообщила о сбитой в своем воздушном пространстве ракете, пишут СМИ

09 марта 2026, 18:05

РИА Новости: Турция сообщила о сбитой в своем воздушном пространстве ракете

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Баллистическую ракету, оказавшуюся в воздушном пространстве Турции, перехватили средства противовоздушной обороны, пострадавших нет. Об этом сообщило в понедельник министерство обороны страны.