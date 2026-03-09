Турция сообщила о сбитой в своем воздушном пространстве ракете, пишут СМИ
Баллистическую ракету, оказавшуюся в воздушном пространстве Турции, перехватили средства противовоздушной обороны, пострадавших нет. Об этом сообщило в понедельник министерство обороны страны.
Как говорится в материале РИА Новости со ссылкой на полученный документ, снаряд ликвидировали силы ПВО НАТО, размещенные в восточной части Средиземноморья. Отдельные фрагменты сбитой ракеты упали на пустырь в районе Газиантепа.
После падения ракеты 5 марта глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара предупреждает Тегеран о недопустимости повторения подобных случаев. Он подчеркнул, что Турция «не та страна, что легко поведется на провокации», а также отметил, что Анкара выступает против любых сценариев, которые могут привести к гражданской войне в Иране.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по территории Израиля в ответ на атаки. В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, убили верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. По словам постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, общее число погибших в результате нападения превысило 1,3 тысячи человек.
Вашингтон и Тель-Авив объяснили начало военной операции «превентивным ударом» и якобы угрозой со стороны Тегерана, связанной с его ядерной программой. При этом, как отмечается, теперь они уже не скрывают, что хотели бы смены власти в Иране.
