Турция депортировала россиянина за фото женщины в метро

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Суд в Турции постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни, заявили «РИА Новости» в генеральном консульстве России в Стамбуле.
В сентябре гражданин Российской Федерации был задержан в Стамбуле после сделанной им фотографии в общественном транспорте. На неё попала женщина с закрытыми глазами, которая потом написала на мужчину заявление.
Дипломатическое представительство также сообщило, что находилось в контакте с родственниками депортированного россиянина и оказало им помощь.
Ранее несколько депутатов из ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили депортировать трудовых мигрантов, в случае если выяснится, что их сертификаты о знании русского языка недействительны.
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«По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию», — передаёт генконсульство.
Дипломатическое представительство также сообщило, что находилось в контакте с родственниками депортированного россиянина и оказало им помощь.
Ранее несколько депутатов из ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили депортировать трудовых мигрантов, в случае если выяснится, что их сертификаты о знании русского языка недействительны.
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Ольга Енгалычева