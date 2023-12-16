В Болгарии радио сняло с эфира интервью с российским послом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в телеграм-канале запрет Болгарией трансляции интервью с послом РФ в этой стране поинтересовалась, можно ли дышать в Болгарии.

При этом в ведомстве подчеркнули, что данный запрет вызывает «исключительно недоумение и разочарование».



Напомним, программный совет Болгарского национального радио принял решение снять с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой. Оно должно было быть представлено в субботу в программе «Политически некорректно».



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