В Болгарии радио сняло с эфира интервью с российским послом

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
Интервью должны были представить в программе «Политически некорректно».
ТАСС пишет, что программный совет Болгарского национального радио принял решение снять с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой. Оно должно было быть представлено в субботу в программе «Политически некорректно».
По его словам, это «акт политической цензуры». По словам Волгина, Митрофанова во время интервью говорила на тему свободы слова, о судьбе памятника Советской армии, перспективах двухсторонних отношений, ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что ликвидированная в Польше комиссия, которая занималась расследованием обстоятельств крушения самолета экс-президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, фальсифицировала доклады экспертов.
Об этом сообщил журналистам глава канцелярии премьер-министра республики Дональда Туска Ян Грабец, информирует Polskie Radio.
Комментируя решение Минобороны Польши, Грабец обвинил в подлоге экспертизы американских и специалистов из Европы об авиакатастрофе.
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«Программный совет БНР большинством голосов решил снять с эфира интервью посла Митрофановой, перед этим с требованием не давать интервью в эфир выступили председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский и посольство Украины. Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», - сообщил в эфире автор и ведущий программы Петр Волгин.
Ранее сообщалось, что ликвидированная в Польше комиссия, которая занималась расследованием обстоятельств крушения самолета экс-президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, фальсифицировала доклады экспертов.
Об этом сообщил журналистам глава канцелярии премьер-министра республики Дональда Туска Ян Грабец, информирует Polskie Radio.
Комментируя решение Минобороны Польши, Грабец обвинил в подлоге экспертизы американских и специалистов из Европы об авиакатастрофе.
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Мария Фирсова