Глава МИД Израиля Кац сравнил президента Турции Эрдогана с Саддамом Хусейном

Фото: сайт Кремля
МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддам Хусейна в случае вторжения его страны в Израиль. Об этом информирует издание Times of Israel.
До этого Эрдоган сказал, что страна может ввести войска в Израиль, так же, как когда-то в Ливию и Карабах.
Напомним, 30 декабря 2006 года, Ирак проснулся в новой эпохе: бывшего президента Саддама Хусейна казнили по обвинению в многочисленных преступлениях против человечности, в том числе геноциде курдов и массовом убийстве шиитов. Казнь состоялась рано утром до начала праздника Курбан-байрам (Дня жертвоприношения). Бывший президент Ирака похоронен в своей родной деревне Ауджа в окрестностях Тикрита.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ударил по лицу ребенка, который не поцеловал ему руку при встрече. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Ему следует вспомнить, что там произошло и чем все это кончилось», — отреагировал на заявление президента Турции МИД Израиля.
Напомним, 30 декабря 2006 года, Ирак проснулся в новой эпохе: бывшего президента Саддама Хусейна казнили по обвинению в многочисленных преступлениях против человечности, в том числе геноциде курдов и массовом убийстве шиитов. Казнь состоялась рано утром до начала праздника Курбан-байрам (Дня жертвоприношения). Бывший президент Ирака похоронен в своей родной деревне Ауджа в окрестностях Тикрита.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ударил по лицу ребенка, который не поцеловал ему руку при встрече. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова